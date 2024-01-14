التعاون الإسلامي تعرب عن عميق انشغالها إزاء التطورات الخطيرة في منطقة البحر الأحمر

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أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم، عن عميق انشغالها إزاء التطورات الخطيرة الجارية في منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي استهدفت عددا من المواقع داخل اليمن.
وشددت الأمانة على ضرورة العمل من أجل خفض حدة التوتر وإلى تجنب التصعيد في منطقة البحر الأحمر واتساع الصراع، وذلك للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة بأكملها.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد شنتا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن، وبعد ذلك طلبت روسيا اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن الدولي لبحث هذه التطورات.