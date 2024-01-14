الحديدة.. انهيار أحد جدران قلعة حيس التاريخية

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تعرضت أحد جدار قلعة حيس التاريخية للانهيار بسسب حفريات البيارات والاعتداءات
وأوضح مدير عام مكتب الثقافة والسياحة بمحافظة الحديدة سعد سليكه، انهيار أحد جدران قلعة حيس التاريخية.
وذكر مدير مكتب الثقافة بالحديدة، إن أحد جدران النوبة الشمالية الشرقية لقلعة حيس التاريخية انهار بسبب الرطوبة الناتجة عن خزان المياه والبيارات التي يحفرها المواطنين بجوار القلعة.
وأضاف في منشور على صفحته بالفيسبوك: حذرنا مرارا وتكرارا من الاعتداءات المتكررة حول محيط قلعة حيس التاريخية واليوم ندفع ثمن ذلك.
ودعا سليكة الجهات الأمنية والسلطة المحلية في حيس للقيام بواجبهم لمنع هذه المخالفات والاعتداءات من الحفريات للبيارات في محيط القلعة حتى لا ينهار ما تبقى من هذه القلعة التاريخية العظيمة…