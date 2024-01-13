بعد خبر غير سار.. من أبو عبيدة.. كتائب القسام تنشر مقطع فيديو لأحداث ساخنة

السبت 13 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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بعد خبر “غير سار” من أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس حول مصير 4 جنود إسرائيليين أسرى لديها، نشرت القسّام مشاهد من التحام عناصرها مع جنود وآليات جيش العدو الصهيوني في محاور مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.



وقالت القسّام في بيان: “عناصرنا تستهدف حفار عسكري ودبابة صهيونية من نوع ميركافا بقذائف «الياسين 105» شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة”. وفي وقتٍ سابق من اليوم، وجّه أبو عبيدة المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس رسالة لعائلات الأسرى المحتجزين لديها باللغتين العبرية والعربية، تحت عنوان “الوقت ينفد”. وأضاف: “فقدنا الاتصال بخلية مسؤولة عن 4 من الأسرى بالقطاع منذ عام 2014”. وتابع: “بالماضي والآن ومرة أخرى نتنياهو وحكومته غير مهتمين لعودة أبنائكم وأعزائكم”. واختتم رسالته بالقول: “لا تنسوا.. الوقت يمضي و يتلاشى”.

وكانت حركة حماس أعلنت في 23 ديسمبر/كانون الأول 2023، فقدانها الاتصال بمجموعة مسؤولة عن 5 رهائن إسرائيليين في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي.

ونُقل عن المتحدث باسم كتائب القسّام، إن حماس ترجح أن الرهائن قتلوا خلال غارة إسرائيلية.

وأيضاً في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أعلن أبو عبيـدة فقدان الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

ونظمت عائلات الرهائن مسيرة جديدة، السبت، طالبت فيها إسرائيل بأن تنظر في إطلاق سراح كبار الناشطين الفلسطينيين من السجون في أي صفقة تبادل جديدة.