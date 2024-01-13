مصادر عسكرية مطلعة تكشف لـ مأرب برس السبب الغير معلن وراء تكرار الغارات الأمريكية والبريطانية على مواقع للحوثيين توكل كرمان: الهجمات الامريكية البريطانية ستكسب الحوثي مزيدا من التعاطف والتأييد وعلى أمريكا وبريطانيا إيقاف الحرب على غزة الرئيس الأمريكي يكشف عن تسليم بلاده رساله خاصة لإيران بشأن الحوثيين ميلشيا الحوثي توجه رسائل تهديد للسعودية بإجراء مناورات عسكرية في محور البقع بعد ساعات من القصف الأمريكي والبريطاني محلل يمني: ضرب الحوثيين أظهر الخطر الذي تشكله الجماعة الإرهابية رئيس الأركان يدشن العام التدريبي والقتالي والإعداد المعنوي للعام 2024 عاجل: المبعوث الأممي لليمن يخرج عن صمته قلقا ويوجه دعوة عاجلة للإدارة الأمريكية وميليشيا الحوثي خبير عراقي بازر يحذر من قيام مليشيا الحوثي باستهداف وشيك لدولة خليجية مصادر سياسية تكشف عن فرصة سانحة للشرعية لاعادة طرح هذا الخيار الملح على القوى العالمية المناهضة للحوثيين جرائم الجنس في مواجهة رئيس أمريكي
كشفت مصادر عسكرية في القوات البحرية اليمنية عن سبب تكرار القوات الأمريكية والبريطانية شن الغارات والضربات الصاروخية الجوية والبحرية على مواقع تابعة لميلشيا الحوثي على خلاف ما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية مساء امس الجمعة عقب اول استهداف الحوثيين في ست محافظات شمالية بان العملية العسكرية المحدودة الخاصة بضرب مواقع لميلشيا الحوثي المحدودة انتهت .
وأشارت المصادر في تصريحات لـ"مارب برس" أن القوات الأمريكية والبريطانية عاودت شن الغارات واستهداف مواقع إضافية للحوثيين في عدة محافظات شمالية خلال الساعات الماضية بسبب تعرض سفن أمريكية وبريطانية لهجمات من قبل الميلشيا كان من ضمنها استهداف سفينة أمريكية بالقرب من جزيرة حنيش الصغرى ومحاولة استهداف فرقاطة تابعة للبحرية الامريكية .
وكانت الإدارة الأمريكية قد اعلمت ايضا انها نجحت في تعطيل القدرات الصاروخية للمليشيات الحوثية، لكن الاحداث كشفت كذب الرواية الأمريكية.
ولفتت المصادر الى أن مواصلة ميلشيا الحوثي للتصعيد الغير مسئول في جنوب البحر الأحمر سيتسبب في تداعيات اكثر فداحة من مجرد الاضرار بأنشطة الملاحة البحرية في الموانئ اليمنية وستكون اليمن في طليعة اكثر الدول تأثيرا ، حيث تسببت المليشيات الحوثية في تعطيل كلي لميناء الحديدة .