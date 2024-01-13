مصادر عسكرية مطلعة تكشف لـ مأرب برس السبب الغير معلن وراء تكرار الغارات الأمريكية والبريطانية على مواقع للحوثيين

السبت 13 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت مصادر عسكرية في القوات البحرية اليمنية عن سبب تكرار القوات الأمريكية والبريطانية شن الغارات والضربات الصاروخية الجوية والبحرية على مواقع تابعة لميلشيا الحوثي على خلاف ما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية مساء امس الجمعة عقب اول استهداف الحوثيين في ست محافظات شمالية بان العملية العسكرية المحدودة الخاصة بضرب مواقع لميلشيا الحوثي المحدودة انتهت .

وأشارت المصادر في تصريحات لـ"مارب برس" أن القوات الأمريكية والبريطانية عاودت شن الغارات واستهداف مواقع إضافية للحوثيين في عدة محافظات شمالية خلال الساعات الماضية بسبب تعرض سفن أمريكية وبريطانية لهجمات من قبل الميلشيا كان من ضمنها استهداف سفينة أمريكية بالقرب من جزيرة حنيش الصغرى ومحاولة استهداف فرقاطة تابعة للبحرية الامريكية .

وكانت الإدارة الأمريكية قد اعلمت ايضا انها نجحت في تعطيل القدرات الصاروخية للمليشيات الحوثية، لكن الاحداث كشفت كذب الرواية الأمريكية.

ولفتت المصادر الى أن مواصلة ميلشيا الحوثي للتصعيد الغير مسئول في جنوب البحر الأحمر سيتسبب في تداعيات اكثر فداحة من مجرد الاضرار بأنشطة الملاحة البحرية في الموانئ اليمنية وستكون اليمن في طليعة اكثر الدول تأثيرا ، حيث تسببت المليشيات الحوثية في تعطيل كلي لميناء الحديدة .