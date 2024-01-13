مصادر عسكرية مطلعة تكشف لـ مأرب برس السبب الغير معلن وراء تكرار الغارات الأمريكية والبريطانية على مواقع للحوثيين توكل كرمان: الهجمات الامريكية البريطانية ستكسب الحوثي مزيدا من التعاطف والتأييد وعلى أمريكا وبريطانيا إيقاف الحرب على غزة الرئيس الأمريكي يكشف عن تسليم بلاده رساله خاصة لإيران بشأن الحوثيين ميلشيا الحوثي توجه رسائل تهديد للسعودية بإجراء مناورات عسكرية في محور البقع بعد ساعات من القصف الأمريكي والبريطاني محلل يمني: ضرب الحوثيين أظهر الخطر الذي تشكله الجماعة الإرهابية رئيس الأركان يدشن العام التدريبي والقتالي والإعداد المعنوي للعام 2024 عاجل: المبعوث الأممي لليمن يخرج عن صمته قلقا ويوجه دعوة عاجلة للإدارة الأمريكية وميليشيا الحوثي خبير عراقي بازر يحذر من قيام مليشيا الحوثي باستهداف وشيك لدولة خليجية مصادر سياسية تكشف عن فرصة سانحة للشرعية لاعادة طرح هذا الخيار الملح على القوى العالمية المناهضة للحوثيين جرائم الجنس في مواجهة رئيس أمريكي
أعلنت اليوم الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان فضها القاطع لأي قصف خارجي لليمنيين، أفراد وجماعات،. معتبرة ذلك عدواناً على البلاد وانتهاكاً للسيادة!
وأكدت كرمان أن الهجمات الامريكية البريطانية ستكسب المليشيات الحوثية مزيدا من التعاطف والتأييد، ولذا فالأجدى والأولى أن تذهب أمريكا وبريطانيا لإيقاف الحرب على غزة ورفع الحصار عنها.
كما أدانت كرمان الهجمات الامريكية البريطانية لعدد من المواقع في #اليمن.
مؤكدة ان موقفها المبدئي هذا " الثابت الرافض " للقصف الخارجي لا يعد تراجعاً أو تنازلاً عن موقفي من جماعة الحوثي وانقلابهم باعتبارهم جماعة سلالية فاشية أسقطت عاصمة اليمنيين وقوضت دولتهم بالقوة والقهر ، ولا عن دعوتي لليمنيين لاسقاط حكمهم الغاصب واستعادة الدولة اليمنية بكافة الوسائل. ولكنه واجب وطني ملح جدا.
واضافت كرمان في بوست لها على منصة فيسبوك رصدها محرر مأرب برس قائلة "إن مثل هذه الهجمات الامريكية البريطانية - والتي سببوها بالرد على هجمات الحوثي للسفن في البحر الأحمر وتعريض الملاحة الدولية للخطر- ستزيد الحوثي قوة ولن تضعفه، وهو الذي يبرر هجماته بأنها من اجل الضغط لإيقاف الحرب على غزة ورفع الحصار عنها ، وهذا أكسبه الكثير من التعاطف ، .