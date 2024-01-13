توكل كرمان: الهجمات الامريكية البريطانية ستكسب الحوثي مزيدا من التعاطف والتأييد وعلى أمريكا وبريطانيا إيقاف الحرب على غزة

السبت 13 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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أعلنت اليوم الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان فضها القاطع لأي قصف خارجي لليمنيين، أفراد وجماعات،. معتبرة ذلك عدواناً على البلاد وانتهاكاً للسيادة!

وأكدت كرمان أن الهجمات الامريكية البريطانية ستكسب المليشيات الحوثية مزيدا من التعاطف والتأييد، ولذا فالأجدى والأولى أن تذهب أمريكا وبريطانيا لإيقاف الحرب على غزة ورفع الحصار عنها.

كما أدانت كرمان الهجمات الامريكية البريطانية لعدد من المواقع في #اليمن.

مؤكدة ان موقفها المبدئي هذا " الثابت الرافض " للقصف الخارجي لا يعد تراجعاً أو تنازلاً عن موقفي من جماعة الحوثي وانقلابهم باعتبارهم جماعة سلالية فاشية أسقطت عاصمة اليمنيين وقوضت دولتهم بالقوة والقهر ، ولا عن دعوتي لليمنيين لاسقاط حكمهم الغاصب واستعادة الدولة اليمنية بكافة الوسائل. ولكنه واجب وطني ملح جدا.

واضافت كرمان في بوست لها على منصة فيسبوك رصدها محرر مأرب برس قائلة "إن مثل هذه الهجمات الامريكية البريطانية - والتي سببوها بالرد على هجمات الحوثي للسفن في البحر الأحمر وتعريض الملاحة الدولية للخطر- ستزيد الحوثي قوة ولن تضعفه، وهو الذي يبرر هجماته بأنها من اجل الضغط لإيقاف الحرب على غزة ورفع الحصار عنها ، وهذا أكسبه الكثير من التعاطف ، .