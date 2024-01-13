الرئيس الأمريكي يتحدث تسليم بلاده رساله خاصة لإيران بشأن الحوثيين

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت، إن بلاده سلمت رسالة بشكل خاص إلى إيران بشأن حركة الحوثي المتحالفة معها والتي تشن هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأضاف بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، قبل مغادرته إلى المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، “سلمنا الرسالة بشكل خاص، ونحن واثقون من أننا مستعدون جيدا”, بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا عشرات الضربات من الجو والبحر على مواقع لمليشيا الحوثي المدعومين من إيران في اليمن بعد هجماتها المستمرة على سفن الشحن في خليج عدن والبحر الأحمر.
ووصف بايدن يوم الجمعة المليشيات الحوثية بأنها تنظيم إرهابي، وقال إن واشنطن سترد عليهم إذا واصلوا سلوكهم الذي وصفه بأنه مثير للغضب.