ميلشيا الحوثي توجه رسائل تهديد للسعودية بإجراء مناورات عسكرية في محور البقع بعد ساعات من القصف الأمريكي والبريطاني

السبت 13 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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في تطور طارئ يندرج في اطار تصعيد جماعة الحوثي نفّذت الميلشيا مناورة عسكرية لما يسمي ب"اللواء "141" مشاة " حملت عنوان "جاهزون لمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس"، وذلك في المنطقة العسكرية السادسة بمحور البقع، في محافظة صعدة شمالي اليمن.

واثار التوقيت اللافت لإجراء المناورة التي شارك فيها سلاح الجو المسيّر ووحدات ضد الدروع والقناصة والهندسة والمدفعية، وسلاح المدرعات وقوات المشاة والاتصالات العسكرية في الميلشيا ووحدة المهام النوعية عقب ساعاتٍ من قصف استهدف محيط مطار صنعاء وغارات جوية استهدفت قاعدة الديلمي المتاخمة لمحيط المطار بشمال العاصمة تساؤلات عن الهدف من تنفيذها بالقرب من الحدود المشتركة مع السعودية وعما اذا كانت تحمل رسائل تهديد ضمنية للشقيقة الكبرى.

واستهدفت الغارات الجوية التي نفذتها القوات الامريكية والبريطانية معسكر "كهلان" بصعدة الخاضع لسيطرة الميلشيا حيث يعتقد انه القصف ركز على مستودعات للأسلحة في المعسكر.