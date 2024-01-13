ميلشيا الحوثي توجه رسائل تهديد للسعودية بإجراء مناورات عسكرية في محور البقع بعد ساعات من القصف الأمريكي والبريطاني محلل يمني: ضرب الحوثيين أظهر الخطر الذي تشكله الجماعة الإرهابية رئيس الأركان يدشن العام التدريبي والقتالي والإعداد المعنوي للعام 2024 عاجل: المبعوث الأممي لليمن يخرج عن صمته قلقا ويوجه دعوة عاجلة للإدارة الأمريكية وميليشيا الحوثي خبير عراقي بازر يحذر من قيام مليشيا الحوثي باستهداف وشيك لدولة خليجية مصادر سياسية تكشف عن فرصة سانحة للشرعية لاعادة طرح هذا الخيار الملح على القوى العالمية المناهضة للحوثيين جرائم الجنس في مواجهة رئيس أمريكي تل أبيب تنقلب على القاهرة وتحملها مسؤولية حصار غزة .. مصر ترد بغضب على اتهامات منع دخول المساعدات للفلسطينيين امريكا تلوح باستخدام خيار مختلف ضد الحوثيين وتقول انها تدرسه بجدية اكاديمي متخصص في العلوم السياسية يكشف الخيار الوحيد لانهاء تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر
في تطور طارئ يندرج في اطار تصعيد جماعة الحوثي نفّذت الميلشيا مناورة عسكرية لما يسمي ب"اللواء "141" مشاة " حملت عنوان "جاهزون لمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس"، وذلك في المنطقة العسكرية السادسة بمحور البقع، في محافظة صعدة شمالي اليمن.
واثار التوقيت اللافت لإجراء المناورة التي شارك فيها سلاح الجو المسيّر ووحدات ضد الدروع والقناصة والهندسة والمدفعية، وسلاح المدرعات وقوات المشاة والاتصالات العسكرية في الميلشيا ووحدة المهام النوعية عقب ساعاتٍ من قصف استهدف محيط مطار صنعاء وغارات جوية استهدفت قاعدة الديلمي المتاخمة لمحيط المطار بشمال العاصمة تساؤلات عن الهدف من تنفيذها بالقرب من الحدود المشتركة مع السعودية وعما اذا كانت تحمل رسائل تهديد ضمنية للشقيقة الكبرى.
واستهدفت الغارات الجوية التي نفذتها القوات الامريكية والبريطانية معسكر "كهلان" بصعدة الخاضع لسيطرة الميلشيا حيث يعتقد انه القصف ركز على مستودعات للأسلحة في المعسكر.