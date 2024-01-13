ميلشيا الحوثي توجه رسائل تهديد للسعودية بإجراء مناورات عسكرية في محور البقع بعد ساعات من القصف الأمريكي والبريطاني محلل يمني: ضرب الحوثيين أظهر الخطر الذي تشكله الجماعة الإرهابية رئيس الأركان يدشن العام التدريبي والقتالي والإعداد المعنوي للعام 2024 عاجل: المبعوث الأممي لليمن يخرج عن صمته قلقا ويوجه دعوة عاجلة للإدارة الأمريكية وميليشيا الحوثي خبير عراقي بازر يحذر من قيام مليشيا الحوثي باستهداف وشيك لدولة خليجية مصادر سياسية تكشف عن فرصة سانحة للشرعية لاعادة طرح هذا الخيار الملح على القوى العالمية المناهضة للحوثيين جرائم الجنس في مواجهة رئيس أمريكي تل أبيب تنقلب على القاهرة وتحملها مسؤولية حصار غزة .. مصر ترد بغضب على اتهامات منع دخول المساعدات للفلسطينيين امريكا تلوح باستخدام خيار مختلف ضد الحوثيين وتقول انها تدرسه بجدية اكاديمي متخصص في العلوم السياسية يكشف الخيار الوحيد لانهاء تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر
أكد محلل سياسي يمني أن ضرب الجماعة الحوثية اظهر الخطر الذي تشكله هذه الجماعة الإرهابية على العالم.
وقال عبدالسلام محمد إن الضربة الأخيرة التي وجهت للحوثيين خطوة إيجابية من شأنها دفعه لمواجهة القوى الغربية وجها لوجه.
وقال عبدالسلام ان العالم كان بحاجة الى مثل الأحداث الأخيرة لمعرفة الخطر الذي تمثله جماعة الحوثي.
وأضاف متحدثا عن رأيه إزاء التطورات العسكرية: شخصيا أعتقد أن خطوة الضربة الأمريكية البريطانية حتى لو كانت بدون جدوى، إلا أنها خطوة نقلت الحوثي في الصورة الذهنية الغربية من جماعة متمردة حليفة لإيران تكافح ضد السعودية والسنة، إلى جماعة شيطانيّة تستهدف مصالح الغرب ويجب القضاء عليها.
وتابع: هذا سيجعل من واشنطن ولندن استبدال مكانة الحوثي المستفاد منها، من جماعة يمكن الضغط بها على الخليج الغني بالنفط، إلى جماعة إرهابية تعطي الغرب فرصة في عسكرة ممرات الملاحة والمضائق المائية الدولية في حرب التنافس مع الروس والصين. وهذا قد يدفع الصين وروسيا دعم الحوثيين كجماعة تستنزف أمريكا وحلفائها.
واختتم” في الأخير وضع الحوثي منظمته ألعوبة في الملعب الدولي، المستفيد الوحيد منها إيران التي ستحسن سقف مفاوضاتها، والخاسر الأكبر الشعب اليمني الضحية في كل هذا الصراع”.