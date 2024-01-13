رئيس الأركان يدشن العام التدريبي والقتالي والإعداد المعنوي للعام 2024

السبت 13 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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دشنت قيادة المنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب، اليوم السبت، العام التدريبي والقتالي والإعداد المعنوي للعام 2024م، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق ركن دكتور صغير حمود بن عزيز.

وفي كلمة ألقاها خلال التدشين، نقل رئيس هيئة الأركان العامة، إلى ضباط وصف ضباط وجنود المنطقة العسكرية الثالثة، تحيات القيادة السياسية والعسكرية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وكافة أعضاء المجلس، ووزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، مُهنّئاً الجميع، بحلول العام الجديد.. شاكراً جهودهم في تنفيذ برنامج العام الماضي بصورة مثالية ومتفانية.

وقال إن المنطقة العسكرية الثالثة تستحق من الجميع الشكر والتقدير والثناء على كل ما تبذله بكافة منتسبيها في ميدان المعركة وفي ميدان التدريب.. مشدداً على أبطال المنطقة العسكرية الثالثة ببذل المزيد من العمل والجهد والتدريب والإعداد والجاهزية القتالية.

وخاطب الجميع بقوله “اليمن في أعناقنا، ولهذا يجب أن نقوم، ونعمل من أجل هذه الأمانة على أكمل وجه” لافتًا إلى أن أعداء اليمن كُثر، وأهمهم تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية ومن ورائها إيران.

وفيما قال إن أعداء اليمن وفي مقدمتهم تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية أوصلوا اليمن إلى هذه المرحلة من الحرب والعبث والدمار، أكد على الأبطال في الجيش الوطني والمنطقة العسكرية الثالثة أن يكونوا على مستوى ظن القيادة والشعب في القيام بالواجبات على أكمل وجه في تطهير اليمن من تنظيم جماعة الحوثي الإرهابي وكل من يدعمه.

وفي كلمته، قال قائد المنطقة العسكرية الثالثة، اللواء الركن منصور بن عبدالله ثوابه، إن تدشين العام التدريبي والقتالي والإعداد المعنوي لهذا العام 2024، يأتي بمنجزات نوعية حققها الجيش اليمني تمثلت في جوانب الانتقال بالمؤسسة العسكرية إلى أعلى مستويات التنظيم والتكامل والتنسيق، واستكمال بناء وحدات متخصصة مجهزة ومدربة على استخدام الطيران المسير والصواريخ الموجهة، في تطور نوعي ومواكب لمستجدات الوضع سيسهم فعليا في تغيير معادلة المعركة وفي تسريع تحقيق الانتصار الشامل والساحق على مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران وكافة قوى الإرهاب والتطرف المتربصة بأمن البلاد واستقراره وسلامة أراضيه.

وقال اللواء ثوابه، إنه وفي ظل هذا السياق المتسارع، كانت المنطقة العسكرية الثالثة، وستظل ركنا أساسيا في صناعة هذه النجاحات المشهودة، بفضل الجهود العظيمة التي يجترحها منتسبوا المنطقة وأبطالها في الميدان على كافة المستويات ومختلف الأصعدة. وأكد أن أبطال المنطقة العسكرية الثالثة كانوا في أوائل المبادرين عن الدفاع عن الجمهورية وحماية المكتسبات الوطنية وصد الإرهاب الحوثي، والسباقين في منع انهيار المؤسسة العسكرية وإعادة بنائها وتنظيمها.

وعبر عن شكره وامتنانه لأبطال المنطقة العسكرية الثالثة على تفانيهم وإخلاصهم وولائهم الذي ساهم فعليا في الانتصار للوطن وردع أعدائه المتربصين. كما عبر عن شكره للقيادة السياسية والعسكرية على جهودها المبذولة ودعمها الكبير، وإلى دول التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية على مواقفها التاريخية الخالدة إلى جانب أشقائهم في كل المنعطفات والظروف الحرجة التي تمر بها البلاد ودعمهم اللامحدود للقوات المسلحة اليمنية بما يعزز من قدرتها على مواجهة العدو الحوثي الإيراني وقوى الإرهاب والتربص.

وجدد التأكيد على التمسك بالوفاء الدائم للقسم العسكري، والولاء المطلق للوطن وللقيادة السياسية والعسكرية والإنحياز الكامل لإرادة الشعب، مؤكدا العزم على المضي قدما في الانتصار لقضايا الوطن العادلة، والانتصار الساحق على مليشيا الحوثي الإرهابية وكافة التنظيمات الإرهابية المتخادمة معها والمدعومة من إيران، وصولا إلى بناء يمن جديد ينعم به كل أبنائه. وشهد الحفل عرضًا عسكريًا رمزياً عكس مستوى القدرات والمهارات التي يتمتع بها منتسبوا المنطقة العسكرية الثالثة، وجاهزيتهم العالية لتنفيذ المهام الموكلة إليهم بكل كفاءة واقتدار.