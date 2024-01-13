ميلشيا الحوثي توجه رسائل تهديد للسعودية بإجراء مناورات عسكرية في محور البقع بعد ساعات من القصف الأمريكي والبريطاني محلل يمني: ضرب الحوثيين أظهر الخطر الذي تشكله الجماعة الإرهابية رئيس الأركان يدشن العام التدريبي والقتالي والإعداد المعنوي للعام 2024 عاجل: المبعوث الأممي لليمن يخرج عن صمته قلقا ويوجه دعوة عاجلة للإدارة الأمريكية وميليشيا الحوثي خبير عراقي بازر يحذر من قيام مليشيا الحوثي باستهداف وشيك لدولة خليجية مصادر سياسية تكشف عن فرصة سانحة للشرعية لاعادة طرح هذا الخيار الملح على القوى العالمية المناهضة للحوثيين جرائم الجنس في مواجهة رئيس أمريكي تل أبيب تنقلب على القاهرة وتحملها مسؤولية حصار غزة .. مصر ترد بغضب على اتهامات منع دخول المساعدات للفلسطينيين امريكا تلوح باستخدام خيار مختلف ضد الحوثيين وتقول انها تدرسه بجدية اكاديمي متخصص في العلوم السياسية يكشف الخيار الوحيد لانهاء تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر
حذر كبير الباحثين في مركز الجزيرة للدراسات والبحوث والخبير في الشئون الاستراتيجية " لقاء مكي" من استهداف ميلشيا الحوثي الدولة الخليجية الوحيدة التي شاركت في دعم الضربات العسكرية الأمريكية والبريطانية التي استهدفت مواقع الحوثييتن في ست محافظات شمالية يمنية .
واعتبر الخبير العراقي المتتخصص في الشئون الاستراتيجية " مكي " في مداخلة له على شاشة " الجزيرة" – تابعها مأرب برس- أن البحرين وهي الدولة الخليجية الوحيدة التي شاركت في دعم الضربات العسكرية الأمريكية والبريطانية على الحوثيين تواجه تهديدات جادة باستهدافها من قبل ميلشيا الحوثي وذلك في اطار الرد الانتقامي الذي توعدت به قيادة جماعة الحوثي مشيرا الى أن الأخيرة تدرك فارق القوة والإمكانيات بينها وبين دول عظمي كالولايات المتحدة وبريطانيا وقد تلجأ الى الخيار الانتقامي الأقل كلفة والمتمثل في الاستهداف المباشر للبحرين .
وكان المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين بصنعاء حذر الدول الخليجية من مغبة المشاركة في أي هجمات عدوانية على اليمن وتقديم الدعم لما وصفه بالعدوان الأمريكي والبريطاني .
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