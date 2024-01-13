خبير عراقي بازر يحذر من قيام مليشيا الحوثي باستهداف وشيك لدولة خليجية

السبت 13 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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حذر كبير الباحثين في مركز الجزيرة للدراسات والبحوث والخبير في الشئون الاستراتيجية " لقاء مكي" من استهداف ميلشيا الحوثي الدولة الخليجية الوحيدة التي شاركت في دعم الضربات العسكرية الأمريكية والبريطانية التي استهدفت مواقع الحوثييتن في ست محافظات شمالية يمنية .

واعتبر الخبير العراقي المتتخصص في الشئون الاستراتيجية " مكي " في مداخلة له على شاشة " الجزيرة" – تابعها مأرب برس- أن البحرين وهي الدولة الخليجية الوحيدة التي شاركت في دعم الضربات العسكرية الأمريكية والبريطانية على الحوثيين تواجه تهديدات جادة باستهدافها من قبل ميلشيا الحوثي وذلك في اطار الرد الانتقامي الذي توعدت به قيادة جماعة الحوثي مشيرا الى أن الأخيرة تدرك فارق القوة والإمكانيات بينها وبين دول عظمي كالولايات المتحدة وبريطانيا وقد تلجأ الى الخيار الانتقامي الأقل كلفة والمتمثل في الاستهداف المباشر للبحرين .

وكان المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين بصنعاء حذر الدول الخليجية من مغبة المشاركة في أي هجمات عدوانية على اليمن وتقديم الدعم لما وصفه بالعدوان الأمريكي والبريطاني .

اليمن #اليمن