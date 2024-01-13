مصادر سياسية تكشف عن فرصة سانحة للشرعية لاعادة طرح هذا الخيار الملح على القوى العالمية المناهضة للحوثيين

السبت 13 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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اعتبرت مصادر سياسية مطلعة أن اقدام إدارة الرئيس الأمريكي على تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية وبخاصة بعد أن وصف "بايدن" في تصريحات غير مسبوقة له امس ميلشيا الحوثي بأنها" تنظيم إرهابي" سينسحب بشكل مباشر على العملية السياسية اليمنية التي لاتزال متعثرة والهادفة الى التوصل لتسوية توافقية بين الأطراف اليمنية لانهاء الحرب وبدء مرحلة من الشراكة الوطنية في صنع القرار السياسي .

وأشارت المصادر في تصريحات لـ"مأرب برس" الى أنه في حال تم إدراج الحوثيين في القائمة السوداء للكيانات الإرهابية من قبل إدارة الرئيس "بايدن" فان ذلك سيمثل تحولا جذريا في الرؤية لأمريكية حيال تسوية الأزمة اليمنية وسيدفع للواجهة بخيار الحسم العسكري كونه لن يكون بالإمكان استمرار مساعي المبعوثان الأممي و الأمريكي لليمن لانعاش المسار السياسي في اليمن بهدف التوصل لتسوية سياسية سلمية بين طرف يمثل الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وجماعة موسومة بالإرهاب ومدرجة ضمن القائمة السوداء للكيانات الإرهابية في العالم .

ولفتت المصادر الى أن الحكومة الشرعية لديها فرصة سانحة لاعادة طرح خيار الحسم العسكري على الأطراف الدولية الفاعلة في مشهد الأزمة اليمنية وعلى راسها الولايات المتحدة وبريطانيا وحث هذه الأطراف على دعم قدراتها العسكرية واللوجستية لاستعادة السيادة والسيطرة على المناطق الخاضعة لسيطرة ميلشيا الحوثي وفي مقدمتها الحديدة والعاصمة صنعاء وانهاء عبث الحوثيين وتهديداتهم المتصاعدة لسلامة حركة الملاحة التجارية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.