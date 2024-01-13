امريكا تلوح باستخدام خيار مختلف ضد الحوثيين وتقول انها تدرسه بجدية

السبت 13 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 852

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أن واشنطن تدرس إعادة جماعة الحوثي إلى قائمة "التنظيمات الإرهابية الأجنبية".

وقال كيربي في حديث لقناة "سي إن إن"، يوم الجمعة: "نراجع ذلك الآن. ونحن لم نقرر ما إذا سنلغي (القرار السابق بحذف الحوثيين من القائمة المذكورة) أم سنغيره مرة أخرى، ولكن بوسعي أن أقول إننا ندرسه بجدية".

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أدرجت الحوثيين على قائمة التنظيمات الإرهابية في يناير 2021، قبل أيام من ترك ترمب مهام الرئيس.

وفي فبراير 2021 اتخذ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قرار حذف الحوثيين من قائمة الإرهاب.

ويأتي ذلك على خلفية إطلاق الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة ضربات على مواقع في صنعاء والحديدة وصعدة وغيرها من المناطق باليمن، فجر الجمعة 12 يناير، ردا على هجمات الحوثي على سفن تجارية في البحر الأحمر.

في ذات السياق وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، جماعة الحوثي المدعومة من إيران، بأنها تنظيمًا إرهابيًا في تصعيد غير مسبوق من الإدارة الديمقراطية التي سبق ورفضت قرار لادارة الرئيس السابق "ترمب " بادراج الحوثيين ضمن القائمة السوداء للجماعات والكيانات الإرهابية .

وقال بايدن، قبل قيل، إن "جماعة الحوثي تنظيم إرهابي وسنرد عليها إذا استمرت في نفس السلوك".