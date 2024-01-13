امريكا تلوح باستخدام خيار مختلف ضد الحوثيين وتقول انها تدرسه بجدية اكاديمي متخصص في العلوم السياسية يكشف الخيار الوحيد لانهاء تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر غوتيرش يخرج عن صمته ويوجه رسائل طارئة لواشنطن والحوثيين.. ماذا قال عن الضربات الأخيرة؟ بماذا بررت أمريكا وبريطانيا أمام مجلس الأمن لهجماتها على اليمن وماذا قال مندوب روسيا؟ ضربة ''انتقامية'' جديدة.. اهداف في صنعاء عاودت أمريكا استهدافها مجددا تعرف على الدول التي رفضت المشاركة في الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن وماذا كانت اسبابها؟ كأس آسيا.. برنامج مباريات السبت لهذه الأسباب.. مكة المكرمة دافئة شتاءً النفط يسجل أول خسائر أسبوعية هذا العام.. وبرنت يغلق عند 78.29 دولار للبرميل تعرف على القضاة العرب الثلاثة في محكمة العدل الدولية
أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أن واشنطن تدرس إعادة جماعة الحوثي إلى قائمة "التنظيمات الإرهابية الأجنبية".
وقال كيربي في حديث لقناة "سي إن إن"، يوم الجمعة: "نراجع ذلك الآن. ونحن لم نقرر ما إذا سنلغي (القرار السابق بحذف الحوثيين من القائمة المذكورة) أم سنغيره مرة أخرى، ولكن بوسعي أن أقول إننا ندرسه بجدية".
يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أدرجت الحوثيين على قائمة التنظيمات الإرهابية في يناير 2021، قبل أيام من ترك ترمب مهام الرئيس.
وفي فبراير 2021 اتخذ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قرار حذف الحوثيين من قائمة الإرهاب.
ويأتي ذلك على خلفية إطلاق الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة ضربات على مواقع في صنعاء والحديدة وصعدة وغيرها من المناطق باليمن، فجر الجمعة 12 يناير، ردا على هجمات الحوثي على سفن تجارية في البحر الأحمر.
في ذات السياق وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، جماعة الحوثي المدعومة من إيران، بأنها تنظيمًا إرهابيًا في تصعيد غير مسبوق من الإدارة الديمقراطية التي سبق ورفضت قرار لادارة الرئيس السابق "ترمب " بادراج الحوثيين ضمن القائمة السوداء للجماعات والكيانات الإرهابية .
وقال بايدن، قبل قيل، إن "جماعة الحوثي تنظيم إرهابي وسنرد عليها إذا استمرت في نفس السلوك".