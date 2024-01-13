امريكا تلوح باستخدام خيار مختلف ضد الحوثيين وتقول انها تدرسه بجدية اكاديمي متخصص في العلوم السياسية يكشف الخيار الوحيد لانهاء تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر غوتيرش يخرج عن صمته ويوجه رسائل طارئة لواشنطن والحوثيين.. ماذا قال عن الضربات الأخيرة؟ بماذا بررت أمريكا وبريطانيا أمام مجلس الأمن لهجماتها على اليمن وماذا قال مندوب روسيا؟ ضربة ''انتقامية'' جديدة.. اهداف في صنعاء عاودت أمريكا استهدافها مجددا تعرف على الدول التي رفضت المشاركة في الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن وماذا كانت اسبابها؟ كأس آسيا.. برنامج مباريات السبت لهذه الأسباب.. مكة المكرمة دافئة شتاءً النفط يسجل أول خسائر أسبوعية هذا العام.. وبرنت يغلق عند 78.29 دولار للبرميل تعرف على القضاة العرب الثلاثة في محكمة العدل الدولية
اعتبر اكاديمي بارز متخصص في العلوم السياسية أن تصعيد الحوثيين في جنوب البحر الأحمر سيظل مستمرا ولن تنجح الضربات الأمريكية السابقة او القادمة في حال حدوثها في انهاء تهديدات الميلشيا الموالية لإيران للملاحة البحرية الدولية طالما ظلت سيطرة الحوثيين قائمة على منطقة جنوب البحر الأحمر .
واستبعد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية ببيروت "زياد ماجد " في تصريحات له – رصدها مأرب برس- لجوء الولايات المتحدة الى الاجتياح البري للجزر والمناطق التي تسيطر عليها ميلشيا الحوثي في محافظة الحديدة مرجحا ان تواصل واشنطن استهداف الحوثيين من خلال استخدام الطائرات المسيرة الهجومية كون شن ضربات جوية وبحرية على مواقع للميلشيا كالتي نفذت في وقت مبكر من يوم أمس الجمعة ليس ممكنا من الناحية العملياتية .
وأشار " زياد ماجد" الى أن ميلشيا الحوثي ستواصل تصعيدها العسكري في جنوب البحر بوتيرة اقل لكنها لن توقف هجماتها على السفن التجارية منوها الى أن الميلشيا قد تلجأ لرد انتقامي من الولايات المتحدة بعد الضربات التي تعرضت لها من قبيل تفجير بعض السفن العابرة في البحر الأحمر.
وأكد أن انهاء تهديدات الحوثيين ووقف تصعيدهم العسكري في البحر الأحمر يستدعي بالضرورة انهاء سيطرتهم على منطقة جنوب البحر الأحمر والمناطق البرية التي تنطلق منها هجماتهم الصاروخية .