غوتيرش يخرج عن صمته ويوجه رسائل طارئة لواشنطن والحوثيين.. ماذا قال عن الضربات الأخيرة؟

السبت 13 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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في أول تعليق له على الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أمس على مواقع الحوثيين في عدة محافظات يمنية بدعم من دول أخرى، أكد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة احترام قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2722 (2024) بشكل كامل والذي يطالب الحوثيين بالوقف الفوري للهجمات ضد السفن التجارية.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة في بيان – حصل مأرب برس على نسخة منه- أن الهجمات ضد الشحن الدولي في منطقة البحر الأحمر غير مقبولة لأنها تعرض سلامة وأمن سلاسل التوريد العالمية للخطر ولها تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي والإنساني في جميع أنحاء العالم.

ودعا " أنطونيو غوتيرش" جميع الدول الأعضاء التي تدافع عن سفنها من الهجمات إلى القيام بذلك وفقا للقانون الدولي، على النحو المنصوص عليه في القرار وعدم تصعيد الوضع أكثر من ذلك لصالح السلام والاستقرار في البحر الأحمر والمنطقة على نطاق أوسع كما شدد على ضرورة تجنب الأعمال التي يمكن أن تزيد من تفاقم الوضع في اليمن نفسه. ويدعو إلى بذل كل جهد ممكن لضمان أن اليمن يتبع طريقا نحو السلام وأن العمل الذي تم إنجازه حتى الآن لإنهاء الصراع في اليمن لا ينبغي أن يضيع.