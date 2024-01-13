امريكا تلوح باستخدام خيار مختلف ضد الحوثيين وتقول انها تدرسه بجدية اكاديمي متخصص في العلوم السياسية يكشف الخيار الوحيد لانهاء تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر غوتيرش يخرج عن صمته ويوجه رسائل طارئة لواشنطن والحوثيين.. ماذا قال عن الضربات الأخيرة؟ بماذا بررت أمريكا وبريطانيا أمام مجلس الأمن لهجماتها على اليمن وماذا قال مندوب روسيا؟ ضربة ''انتقامية'' جديدة.. اهداف في صنعاء عاودت أمريكا استهدافها مجددا تعرف على الدول التي رفضت المشاركة في الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن وماذا كانت اسبابها؟ كأس آسيا.. برنامج مباريات السبت لهذه الأسباب.. مكة المكرمة دافئة شتاءً النفط يسجل أول خسائر أسبوعية هذا العام.. وبرنت يغلق عند 78.29 دولار للبرميل تعرف على القضاة العرب الثلاثة في محكمة العدل الدولية
في أول تعليق له على الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أمس على مواقع الحوثيين في عدة محافظات يمنية بدعم من دول أخرى، أكد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة احترام قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2722 (2024) بشكل كامل والذي يطالب الحوثيين بالوقف الفوري للهجمات ضد السفن التجارية.
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة في بيان – حصل مأرب برس على نسخة منه- أن الهجمات ضد الشحن الدولي في منطقة البحر الأحمر غير مقبولة لأنها تعرض سلامة وأمن سلاسل التوريد العالمية للخطر ولها تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي والإنساني في جميع أنحاء العالم.
ودعا " أنطونيو غوتيرش" جميع الدول الأعضاء التي تدافع عن سفنها من الهجمات إلى القيام بذلك وفقا للقانون الدولي، على النحو المنصوص عليه في القرار وعدم تصعيد الوضع أكثر من ذلك لصالح السلام والاستقرار في البحر الأحمر والمنطقة على نطاق أوسع كما شدد على ضرورة تجنب الأعمال التي يمكن أن تزيد من تفاقم الوضع في اليمن نفسه. ويدعو إلى بذل كل جهد ممكن لضمان أن اليمن يتبع طريقا نحو السلام وأن العمل الذي تم إنجازه حتى الآن لإنهاء الصراع في اليمن لا ينبغي أن يضيع.