ضربة ''انتقامية'' جديدة.. اهداف في صنعاء عاودت أمريكا استهدافها مجددا

السبت 13 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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هزت سلسلة انفجارات قاعدة عسكرية للحوثيين في صنعاء، إثر هجوم يعتقد أنه ناتج عن غارات جوية مساء يوم الجمعة .

وأفادت وسائل إعلام حوثية بوقوع غارات أميركية جديدة مساء الجمعة استهدفت قاعدة الديلمي قرب مطار صنعاء.

وقالت قناة ABC أن الجيش الأميركي نفذ ضربة انتقامية ضد أهداف حوثية في اليمن استهدفت منشأة رادار .

وقالت مصادر محلية وإعلامية إن 3 انفجارات عنيفة هزت قاعدة الديلمي العسكرية بالقرب من مطار صنعاء، في هجوم يعتقد أنه ناتج عن غارات جوية.

وقالت جماعة الحوثي على وسائل إعلامها إن «أميركا وبريطانيا تستهدفان العاصمة صنعاء بعدد من الغارات».

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان على منصة "إكس": "نفذت هذه الضربة سفينة يو إس إس كارني (DDG 64) باستخدام صواريخ توماهوك للهجوم البري، وكانت بمثابة إجراء ضد هدف عسكري محدد مرتبط بالضربات التي تم شنها في 12 يناير بغرض إضعاف قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن البحرية، بما في ذلك السفن التجارية"

وأوردت قناة "سي إن إن" CNN الأميركية، أن الغارات الأميركية الجديدة استهدفت مواقع رادار يستخدمها الحوثيون، وأضافت أن الغارات الجديدة أقل حجما من تلك التي شنت الليلة ما قبل الماضية.

وكانت شبكة "إن بي سي" NBC أفادت، نقلا عن مسؤولين اثنين في وزارة الدفاع، أن القوات الأميركية وجهت ضربة للحوثيين اليوم من سفينة تابعة للبحرية.

وقاعدة الديلمي العسكرية، أحد بنك الأهداف الذي استهدفته الضربات الأمريكية البريطانية ضمن 60 هدفا في 5 محافظات.

وتعد قاعدة الديلمي الجوية إحدى القواعد الجوية الخاضعة لمليشيات الحوثي، وتقع على بعد 15 كيلومتر شمال مدينة صنعاء إلى الجوار من مطار صنعاء الدولي.

يأتي ذلك فيما أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر أن الولايات المتحدة وحلفاءها استهدفوا حوالي 30 موقعا مختلفا، باستخدام أكثر من 150 قذيفة خلال الضربات التي نفذت على اليمن.

وقال رايدر إنه خلال الموجة الأولى من الضربات تمت مهاجمة 16 موقعا، ثم استهدف الحلفاء لاحقا 12 موقعا آخر.

وأضاف: "كان هناك حوالي 30 موقعا مختلفا. وتم استخدام أكثر من 150 قذيفة مختلفة". وأشار إلى أنه في كل موقع يوجد عدة أهداف.

وأكد أن العسكريين الأمريكيون يتوقعون ردا من اليمنيين بشكل أو بآخر، وقد تم تسجيل إطلاق صاروخ مضاد للسفن ولكنه لم يصب أي مكان.

وصرح قائد القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال ليكسوس غرينكويتش في وقت سباق أنه تم شن ضربات ضد 60 هدفا في 16 موقعا تابعا للحوثيين، واستخدام أكثر من 100 صاروخ موجه في تلك الضربات.

وأشار الجنرال الأمريكي إلى أن الغارات استهدفت مراكز قيادة ومخازن ذخيرة وأنظمة إطلاق صواريخ ومسيرات.

وقصف الجيشان الأمريكي والبريطاني وحلفاؤهم فجر الجمعة مواقع للحوثيين في صنعاء والحديدة وتعز وصعدة وحجة، وذلك في ضربة انتقامية واسعة النطاق.

ويستهدف الحوثيون سفنا تجارية مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، تضامنا مع قطاع غزة.