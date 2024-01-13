كأس آسيا.. برنامج مباريات السبت

السبت 13 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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يشهد اليوم الثاني من النسخة الـ18 لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم المقامة في قطر إجراء ثلاث مباريات في الجولة الأولى من دور المجموعات. وتلعب الصين ضد طاجيكستان ضمن منافسات المجموعة الأولى وتتواجه أستراليا مع الهند وأوزبكستان مع سوريا ضمن المجموعة الثانية.

وكانت كأس أمم آسيا افتتحت أمس الجمعة بلقاء جمع بين منتخب قطر مستضيف البطولة ولبنان ضمن منافسات المجموعة الأولى وانتهى بفوز أصحاب الأرض بثلاثية دون رد.

وفي ما يلي جدول مواعيد مباريات يوم السبت في كأس آسيا بتوقيت مكة: المجموعة الأولى

الصين . طاجيكستان - الساعة 17:30

المجموعة الثانية أستراليا .الهند - 14:30

أوزبكستان .سوريا – 20:30