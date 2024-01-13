كأس آسيا.. برنامج مباريات السبت لهذه الأسباب.. مكة المكرمة دافئة شتاءً النفط يسجل أول خسائر أسبوعية هذا العام.. وبرنت يغلق عند 78.29 دولار للبرميل تعرف على القضاة العرب الثلاثة في محكمة العدل الدولية ما تريد معرفته عن انتخابات تايوان.. ومن المرشح الذي وصفته الصين بـ الخطر الجسيم ضربات أميركية جديدة تستهدف قاعدة رادار حوثية قرب مطار صنعاء مقتل 5 عناصر حوثيين بضربات أميركية ــ بريطانية... والحكومة الشرعية ترد ما المتوقَّع من دعوى جنوب أفريقيا على إسرائيل أمام العدل الدولية أميركا وبريطانيا في مواجهات مع مجلس الأمن عن ضرباتهما على الحوثيين... وروسيا تندّد فرع الهيئة العليا للأدوية بمأرب يتلف 4طن من الأدوية منتهية الصلاحية
يشهد اليوم الثاني من النسخة الـ18 لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم المقامة في قطر إجراء ثلاث مباريات في الجولة الأولى من دور المجموعات. وتلعب الصين ضد طاجيكستان ضمن منافسات المجموعة الأولى وتتواجه أستراليا مع الهند وأوزبكستان مع سوريا ضمن المجموعة الثانية.
وكانت كأس أمم آسيا افتتحت أمس الجمعة بلقاء جمع بين منتخب قطر مستضيف البطولة ولبنان ضمن منافسات المجموعة الأولى وانتهى بفوز أصحاب الأرض بثلاثية دون رد.
وفي ما يلي جدول مواعيد مباريات يوم السبت في كأس آسيا بتوقيت مكة: المجموعة الأولى
الصين . طاجيكستان - الساعة 17:30
المجموعة الثانية أستراليا .الهند - 14:30
أوزبكستان .سوريا – 20:30