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لهذه الأسباب.. مكة المكرمة دافئة شتاءً

السبت 13 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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 كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية عبدالله المسند، عن أسباب دفء ⁧‫منظقة مكة‬⁩ المكرمة في فصل الشتاء، والذي يعود إلى عدة عوامل جغرافية وجوية.

وقال عبر حسابه في منصة "إكس"، إن من عوامل دفء مكة في الشتاء هو وجود المصدات الجبلية العملاقة والمتمثلة بجبال الحجاز، والتي تحجب الكتل الباردة والقادمة من الشمال والوسط إلى الوصول لمكة المكرمة، فهي منطقة لا ترتفع عن مستوى سطح البحر سوى 300م تقريباً،

وهذا أدعى لكونها دافئة، بالإضافة إلى كونها جنوبية "نسبياً" وبعيدة عن المؤثرات الشمالية الباردة، والتي تؤثر على المناطق الشمالية والوسطى على سبيل المثال. وأشار إلى أن من أسباب الدفء هو قربها من البحر الأحمر؛ والذي يعمل في فترة المساء إلى تدفئة السواحل، وتدفئة المناطق القريبة منها عبر آلية نسيم البحر كمكة المكرمة

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