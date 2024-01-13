لهذه الأسباب.. مكة المكرمة دافئة شتاءً النفط يسجل أول خسائر أسبوعية هذا العام.. وبرنت يغلق عند 78.29 دولار للبرميل تعرف على القضاة العرب الثلاثة في محكمة العدل الدولية ما تريد معرفته عن انتخابات تايوان.. ومن المرشح الذي وصفته الصين بـ الخطر الجسيم ضربات أميركية جديدة تستهدف قاعدة رادار حوثية قرب مطار صنعاء مقتل 5 عناصر حوثيين بضربات أميركية ــ بريطانية... والحكومة الشرعية ترد ما المتوقَّع من دعوى جنوب أفريقيا على إسرائيل أمام العدل الدولية أميركا وبريطانيا في مواجهات مع مجلس الأمن عن ضرباتهما على الحوثيين... وروسيا تندّد فرع الهيئة العليا للأدوية بمأرب يتلف 4طن من الأدوية منتهية الصلاحية كواليس هجمات الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد أهداف مليشيا الحوثي
كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية عبدالله المسند، عن أسباب دفء منظقة مكة المكرمة في فصل الشتاء، والذي يعود إلى عدة عوامل جغرافية وجوية.
وقال عبر حسابه في منصة "إكس"، إن من عوامل دفء مكة في الشتاء هو وجود المصدات الجبلية العملاقة والمتمثلة بجبال الحجاز، والتي تحجب الكتل الباردة والقادمة من الشمال والوسط إلى الوصول لمكة المكرمة، فهي منطقة لا ترتفع عن مستوى سطح البحر سوى 300م تقريباً،
وهذا أدعى لكونها دافئة، بالإضافة إلى كونها جنوبية "نسبياً" وبعيدة عن المؤثرات الشمالية الباردة، والتي تؤثر على المناطق الشمالية والوسطى على سبيل المثال. وأشار إلى أن من أسباب الدفء هو قربها من البحر الأحمر؛ والذي يعمل في فترة المساء إلى تدفئة السواحل، وتدفئة المناطق القريبة منها عبر آلية نسيم البحر كمكة المكرمة