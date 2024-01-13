مقتل 5 عناصر حوثيين بضربات أميركية ــ بريطانية... والحكومة الشرعية ترد

السبت 13 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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استيقظ اليمنيون، أمس، على وقع ضربات أميركية ـ بريطانية استهدفت 60 إلى 73 موقعاً حوثياً في 5 محافظات يمنية، بينها صنعاء، رداً على تهديدات الجماعة للملاحة الدولية التي جعلت اليمن في مرمى أزمة البحر الأحمر.

وأسفرت الضربات عن سقوط خمسة قتلى حوثيين وتدمير مواقع قالت الولايات المتحدة إنها مرتبطة بالطائرات من دون طيّار وصواريخ وقدرات الرادار الساحلي والمراقبة الجوّية.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن العملية التي يرى مراقبون أنها كانت من باب «التحذير العنيف»، مستندين إلى تسرب أخبار بدئها قبل وقوعها.

وحمّلت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الحوثيين المسؤولية الكاملة عن تحويل البلد إلى «ساحة مواجهة دعائية»، وأكدت أنها صاحبة الحق السيادي في تعزيز أمن وسلامة البحر الأحمر.

وقالت السعودية إنها تتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، والغارات الجوية التي تعرض لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية. وأكدت في بيان صدر عن خارجيتها «أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً لمساسها بمصالح العالم أجمع»، داعية إلى «ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث».

الجماعة الحوثية سارعت بدورها إلى التوعد والتأكيد على مواصلة مهاجمة السفن، وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، إن الهجوم «لن يمر من دون ردّ أو عقاب»، وإن جماعته لن تتردد في استهداف مصادر التهديد والأهداف المعادية كافة.

إلى ذلك، قال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأسبق، لـ«الشرق الأوسط»: «أظن أن هذه الضربات مناسبة جداً نظراً للتهديد الذي يشكله الحوثيون، وأعتقد أيضاً أنها أتت متأخرة. والإدارة اتخذت الخطوة الصحيحة من خلال التأني، ثم الضرب بقوة ضد الحوثيين