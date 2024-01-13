فرع الهيئة العليا للأدوية بمأرب يتلف 4طن من الأدوية منتهية الصلاحية

السبت 13 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ خاص

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نفذ فرع الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بمحافظة مأرب عملية إتلاف 4طن من الأدوية منتهية الصلاحية بهدف ضمان سلامة المرضى والحفاظ على سلامة المجتمع.

وأكد رئيس فرع الهيئة بمحافظة مأرب أن هذا الإجراء يعكس التزام الفرع بضمان جودة وسلامة الأدوية المتداولة في السوق الدوائي بالمحافظة وتتوجياً للجهود المبذولة من قبل الفرق الميدانية لفرع الهيئة العليا للأدوية التي تنفذ حملات تفتيش ومتابعة ميدانية لمخازن الأدوية والصيدليات بشكل مستمر.

يأتي هذا الإجراء في إطار حرص الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية فرع مأرب على ضمان سلامة المرضى والحفاظ على سلامة المجتمع، وضمان عدم تعرض أي شخص لأي مخاطر صحية ناتجة عن استخدام أدوية منتهية الصلاحية.

وتم الإتلاف بحضور ممثل فرع الهيئة العليا للأدوية بالتعاون مع مكتب النظافة والتحسين والجهات المعنية في السلطة المحلية بمحافظة مأرب.