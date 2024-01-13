ما المتوقَّع من دعوى جنوب أفريقيا على إسرائيل أمام العدل الدولية أميركا وبريطانيا في مواجهات مع مجلس الأمن عن ضرباتهما على الحوثيين... وروسيا تندّد فرع الهيئة العليا للأدوية بمأرب يتلف 4طن من الأدوية منتهية الصلاحية كواليس هجمات الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد أهداف مليشيا الحوثي الرئيس الأمريكي يصف الحوثيين بالتنظيم الإرهابي ويوجه رسالة تحذير أخيرة للميلشيا الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شركات تمول هجمات الحوثي في البحر الأحمر واشنطن:ندرس إعادة مليشيا الحوثيين إلى قائمة الإرهاب بجدية وزارة الدفاع السعودية تنفي وصول قوات أجنبية لقاعدة الملك فهد مليشيا الحوثي تعتدي بالضرب على نزيلات السجن المركزي في إب لهذا السبب الحقوقي مليشيا الحوثي تعلن مقتل وإصابة 11 من عناصرها إثر الضربات الأمريكية البريطانية
نفذ فرع الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بمحافظة مأرب عملية إتلاف 4طن من الأدوية منتهية الصلاحية بهدف ضمان سلامة المرضى والحفاظ على سلامة المجتمع.
وأكد رئيس فرع الهيئة بمحافظة مأرب أن هذا الإجراء يعكس التزام الفرع بضمان جودة وسلامة الأدوية المتداولة في السوق الدوائي بالمحافظة وتتوجياً للجهود المبذولة من قبل الفرق الميدانية لفرع الهيئة العليا للأدوية التي تنفذ حملات تفتيش ومتابعة ميدانية لمخازن الأدوية والصيدليات بشكل مستمر.
يأتي هذا الإجراء في إطار حرص الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية فرع مأرب على ضمان سلامة المرضى والحفاظ على سلامة المجتمع، وضمان عدم تعرض أي شخص لأي مخاطر صحية ناتجة عن استخدام أدوية منتهية الصلاحية.
وتم الإتلاف بحضور ممثل فرع الهيئة العليا للأدوية بالتعاون مع مكتب النظافة والتحسين والجهات المعنية في السلطة المحلية بمحافظة مأرب.