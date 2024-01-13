كواليس هجمات الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد أهداف مليشيا الحوثي الرئيس الأمريكي يصف الحوثيين بالتنظيم الإرهابي ويوجه رسالة تحذير أخيرة للميلشيا الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شركات تمول هجمات الحوثي في البحر الأحمر واشنطن:ندرس إعادة مليشيا الحوثيين إلى قائمة الإرهاب بجدية وزارة الدفاع السعودية تنفي وصول قوات أجنبية لقاعدة الملك فهد مليشيا الحوثي تعتدي بالضرب على نزيلات السجن المركزي في إب لهذا السبب الحقوقي مليشيا الحوثي تعلن مقتل وإصابة 11 من عناصرها إثر الضربات الأمريكية البريطانية تفاصيل جديدة عن الضربات الأمريكية البريطانية على مليشيا الحوثي في اليمن الصين تعبر عن قلقها إزاء تصاعد التوترات في البحر الأحمر تُحرج الاحتلال وداعميه.. تصريحات المسؤولين الأمميين..تعرف عليها
وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، جماعة الحوثي المدعومة من إيران، بأنها تنظيمًا إرهابيًا في تصعيد غير مسبوق من الإدارة الديمقراطية التي سبق ورفضت قرار لادارة الرئيس السابق "ترمب " بادراج الحوثيين ضمن القائمة السوداء للجماعات والكيانات الإرهابية .
وقال بايدن، قبل قيل، إن "جماعة الحوثي تنظيم إرهابي وسنرد عليها إذا استمرت في نفس السلوك".
من جهة اخري كشفت هيئة الأركان الأمريكية، عن هجوم صاروخي حوثي جديد لكنه لم يتسبب بأية اضرار مشيرة الى أنه تم رصد إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا مضادا للسفن لم يصب أي هدف ردا على الضربات التي تعرضوا لها ".