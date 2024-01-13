الرئيس الأمريكي يصف الحوثيين بالتنظيم الإرهابي ويوجه رسالة تحذير أخيرة للميلشيا

السبت 13 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_خاص

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وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، جماعة الحوثي المدعومة من إيران، بأنها تنظيمًا إرهابيًا في تصعيد غير مسبوق من الإدارة الديمقراطية التي سبق ورفضت قرار لادارة الرئيس السابق "ترمب " بادراج الحوثيين ضمن القائمة السوداء للجماعات والكيانات الإرهابية .

وقال بايدن، قبل قيل، إن "جماعة الحوثي تنظيم إرهابي وسنرد عليها إذا استمرت في نفس السلوك".

من جهة اخري كشفت هيئة الأركان الأمريكية، عن هجوم صاروخي حوثي جديد لكنه لم يتسبب بأية اضرار مشيرة الى أنه تم رصد إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا مضادا للسفن لم يصب أي هدف ردا على الضربات التي تعرضوا لها ".