كواليس هجمات الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد أهداف مليشيا الحوثي الرئيس الأمريكي يصف الحوثيين بالتنظيم الإرهابي ويوجه رسالة تحذير أخيرة للميلشيا الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شركات تمول هجمات الحوثي في البحر الأحمر واشنطن:ندرس إعادة مليشيا الحوثيين إلى قائمة الإرهاب بجدية وزارة الدفاع السعودية تنفي وصول قوات أجنبية لقاعدة الملك فهد مليشيا الحوثي تعتدي بالضرب على نزيلات السجن المركزي في إب لهذا السبب الحقوقي مليشيا الحوثي تعلن مقتل وإصابة 11 من عناصرها إثر الضربات الأمريكية البريطانية تفاصيل جديدة عن الضربات الأمريكية البريطانية على مليشيا الحوثي في اليمن الصين تعبر عن قلقها إزاء تصاعد التوترات في البحر الأحمر تُحرج الاحتلال وداعميه.. تصريحات المسؤولين الأمميين..تعرف عليها
فرضت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، عقوبات تستهدف شحنات السلع التي تمول فيلق القدس الإيراني ومليشيا الحوثي في اليمن، على خلفية هجمات على الملاحة الدولية بالبحر الأحمر.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها فرضت عقوبات على شركات تقوم بشحن سلع إيرانية نيابة عن شبكة ميسر مالي حوثي مدعوم من فيلق القدس خاضع بالفعل للعقوبات الأمريكية. وقالت الخزانة إن إيرادات مبيعات السلع تدعم الحوثيين وهجماتهم ضد الشحن الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن.
من جانبه قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض اليوم الجمعة، إن أميركا تجري تقييما لأثر الضربات الجوية الأميركية البريطانية على مليشيا الحوثي باليمن التي استهدفت قدرة الميليشيات على تخزين وإطلاق وتوجيه الصواريخ والطائرات المسيرة.
وقال كيربي في مقابلة تلفزيونية “ما زلنا نجري تقييماً للتأثيرات الفعلية على كل هذه الأهداف. هذا العمل مستمر. لذلك أعتقد أنه ستكون لدينا فكرة أفضل عن الضرر الذي حدث هنا في الساعات المقبلة”. كما أكد أن واشنطن “لا تسعى إلى نزاع مع إيران” رغم الضربات الأميركية على الحوثيين في اليمن.
وقال عبر شبكة “إم إس إن بي سي”، “نحن لا نسعى إلى نزاع مع إيران. لا نسعى إلى تصعيد ولا يوجد سبب لحدوث تصعيد يتجاوز ما حدث في الأيام الأخيرة”.