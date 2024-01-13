الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شركات تمول هجمات الحوثي في البحر الأحمر

السبت 13 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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فرضت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، عقوبات تستهدف شحنات السلع التي تمول فيلق القدس الإيراني ومليشيا الحوثي في اليمن، على خلفية هجمات على الملاحة الدولية بالبحر الأحمر.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها فرضت عقوبات على شركات تقوم بشحن سلع إيرانية نيابة عن شبكة ميسر مالي حوثي مدعوم من فيلق القدس خاضع بالفعل للعقوبات الأمريكية. وقالت الخزانة إن إيرادات مبيعات السلع تدعم الحوثيين وهجماتهم ضد الشحن الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن.

من جانبه قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض اليوم الجمعة، إن أميركا تجري تقييما لأثر الضربات الجوية الأميركية البريطانية على مليشيا الحوثي باليمن التي استهدفت قدرة الميليشيات على تخزين وإطلاق وتوجيه الصواريخ والطائرات المسيرة.

وقال كيربي في مقابلة تلفزيونية “ما زلنا نجري تقييماً للتأثيرات الفعلية على كل هذه الأهداف. هذا العمل مستمر. لذلك أعتقد أنه ستكون لدينا فكرة أفضل عن الضرر الذي حدث هنا في الساعات المقبلة”. كما أكد أن واشنطن “لا تسعى إلى نزاع مع إيران” رغم الضربات الأميركية على الحوثيين في اليمن.

وقال عبر شبكة “إم إس إن بي سي”، “نحن لا نسعى إلى نزاع مع إيران. لا نسعى إلى تصعيد ولا يوجد سبب لحدوث تصعيد يتجاوز ما حدث في الأيام الأخيرة”.