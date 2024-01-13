واشنطن:ندرس إعادة مليشيا الحوثيين إلى قائمة الإرهاب بجدية

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قالت واشنطن إنها تدرس بجدية إعادة مليشيات الحوثي التابعة لإيران إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في البلاد.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي لقناة “سي إن إن”، يوم الجمعة: “نراجع ذلك الآن ونحن لم نقرر ما إذا سنلغي (القرار السابق بحذف الحوثيين من القائمة المذكورة) أم سنغيره مرة أخرى، ولكن بوسعي أن أقول إننا ندرسه بجدية”.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أدرجت الحوثيين على قائمة التنظيمات الإرهابية في يناير 2021، قبل أيام من ترك ترمب مهام الرئيس. وفي فبراير 2021 اتخذ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قرار حذف الحوثيين من قائمة الإرهاب.