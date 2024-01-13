وزارة الدفاع السعودية تنفي وصول قوات أجنبية لقاعدة الملك فهد

السبت 13 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 181

دحضت وزارة الدفاع السعودية، ما راج حول وصول قوات أجنبية لقاعدة الملك فهد في الطائف، وذلك قبيل شن القوات الأمريكية والبريطانية، هجوماً كاسحاً ضد جماعة الحوثي الإرهابية.

واستهدفت الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية مواقع حيوية في اليمن وذلك لكف تمرد الحوثي، الذي طال ارهابه ممرات دولية عالمية، تجسدت في هجوم الجماعة على ناقلات نفط، تستخدم البحر الأحمر كممر للعالم أجمع.

وكان مسؤولٌ امريكي، قد أكد أن الضربات الجوية تمت بطائرات وسفن وغواصات، مشيراً إلى أنها استهدفت عشرات المواقع التابعة للحوثيين.