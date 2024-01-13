واشنطن:ندرس إعادة مليشيا الحوثيين إلى قائمة الإرهاب بجدية وزارة الدفاع السعودية تنفي وصول قوات أجنبية لقاعدة الملك فهد مليشيا الحوثي تعتدي بالضرب على نزيلات السجن المركزي في إب لهذا السبب الحقوقي مليشيا الحوثي تعلن مقتل وإصابة 11 من عناصرها إثر الضربات الأمريكية البريطانية تفاصيل جديدة عن الضربات الأمريكية البريطانية على مليشيا الحوثي في اليمن الصين تعبر عن قلقها إزاء تصاعد التوترات في البحر الأحمر تُحرج الاحتلال وداعميه.. تصريحات المسؤولين الأمميين..تعرف عليها معلّقا على مقاضاة إسرائيل.. تعرف على تصريح رئيس جنوب إفريقيا..هذا ماقال أوكسفام: عدد الشهداء اليومي بغزة يفوق قتلى الصراعات الكبرى في القرن الـ21 جرائمه تعرّض أمن المنطقة للخطر.. العاهل الأردني يحذّر من استمرار العدوان الإسرائيلي..تفاصيل
دحضت وزارة الدفاع السعودية، ما راج حول وصول قوات أجنبية لقاعدة الملك فهد في الطائف، وذلك قبيل شن القوات الأمريكية والبريطانية، هجوماً كاسحاً ضد جماعة الحوثي الإرهابية.
واستهدفت الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية مواقع حيوية في اليمن وذلك لكف تمرد الحوثي، الذي طال ارهابه ممرات دولية عالمية، تجسدت في هجوم الجماعة على ناقلات نفط، تستخدم البحر الأحمر كممر للعالم أجمع.
وكان مسؤولٌ امريكي، قد أكد أن الضربات الجوية تمت بطائرات وسفن وغواصات، مشيراً إلى أنها استهدفت عشرات المواقع التابعة للحوثيين.