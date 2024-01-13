واشنطن:ندرس إعادة مليشيا الحوثيين إلى قائمة الإرهاب بجدية وزارة الدفاع السعودية تنفي وصول قوات أجنبية لقاعدة الملك فهد مليشيا الحوثي تعتدي بالضرب على نزيلات السجن المركزي في إب لهذا السبب الحقوقي مليشيا الحوثي تعلن مقتل وإصابة 11 من عناصرها إثر الضربات الأمريكية البريطانية تفاصيل جديدة عن الضربات الأمريكية البريطانية على مليشيا الحوثي في اليمن الصين تعبر عن قلقها إزاء تصاعد التوترات في البحر الأحمر تُحرج الاحتلال وداعميه.. تصريحات المسؤولين الأمميين..تعرف عليها معلّقا على مقاضاة إسرائيل.. تعرف على تصريح رئيس جنوب إفريقيا..هذا ماقال أوكسفام: عدد الشهداء اليومي بغزة يفوق قتلى الصراعات الكبرى في القرن الـ21 جرائمه تعرّض أمن المنطقة للخطر.. العاهل الأردني يحذّر من استمرار العدوان الإسرائيلي..تفاصيل
اعتدت مليشيا الحوثي بالضرب على نزيلات السجن المركزي بمدينة إب (وسط اليمن)، إثر احتجاجات نفذتها النزيلات للتنديد بسوء المعاملة وللانتهاكات التي يتعرضن لها من قبل إدارة السجن الحوثية.
وقالت مصادر مطلعة، إن نزيلات السجن المركزي في مدينة إب نفذن مساء أمس الخميس، احتجاجات داخل الإصلاحية طالبن فيها بتحسين ظروف السجن وبرحيل مدير السجن الحوثي “رضوان سنان”.
وأضافت المصادر أن الاحتجاجات جاءت على إثر تعرض بعض النزيلات للضرب من قبل حراسة وسجّاني الإصلاحية قبل أيام، فضلاً عن سوء المعاملة والظروف السيئة داخل السجن.
وأشارت المصادر إلى أن عناصر حوثية رجالية ونسائية تدخلت لقمع الاحتجاجات واعتدت بالضرب على النزيلات وزجت ببعضهن في زنازين انفرادية، فيما تم ترحيل بعضهن إلى صنعاء.
وبين الفينة والأخرى تشهد إصلاحية إب المركزية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي احتجاجات داخلية للمطالبة بتحسين ظروف السجن وللتنديد بالانتهاكات الحوثية، تُقابل بإجراءات قمعية من قبل المليشيا