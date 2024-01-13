مليشيا الحوثي تعلن مقتل وإصابة 11 من عناصرها إثر الضربات الأمريكية البريطانية

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أعلنت مليشيا الحوثي عن مصرع" 5" من عناصرها وجرح 6 آخرين إثر الضربات الأمريكية البريطانية، التي تعرضت لها عدة مواقع عسكرية تابعة للمليشيا فجر اليوم الجمعة.
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين على إكس إن القوات الأمريكية والبريطانية شنت 73 غارة على اليمن.
وأضاف أن المليشيا لن تتردد في “استهدافِ مصادر التهديد وكافة الأهداف المعادية في البر والبحر دفاعا عن اليمن وسيادته واستقلاله” على حد تعبيره.
وأكد أن عناصر الميليشيا “سيواصلون منع السفن الإسرائيلية أو السفن الأخرى المتجهة إلى إسرائيل من المرور عبر البحر الأحمر وبحر العرب.