تفاصيل جديدة عن الضربات الأمريكية البريطانية على مليشيا الحوثي في اليمن

السبت 13 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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وردت تفاصيل جديدة عن العملية العسكرية التي شنتها قوات عسكرية أمريكية وبريطانية ضد أهداف عسكرية حوثية منتخبة.

وذكرت مصادر إعلامية أن مقاتلات هجومية تابعة للقوات الجوية الأمريكية انطلقت من قاعدة في الشرق الأوسط وطائرات “سوبر هورنيت” من حاملة الطائرات “يو أس أي آيزنهاور”، وفق قناة الحرة.

واضافت أن صواريخ توماهوك اطلقت من سفن في البحر الأحمر، وغواصة واحدة على الأقل، إذ لم يتم تحديد أي من الغواصات التي شاركت في الضربة، ولكن غواصة الصواريخ الموجهة من طراز “أوهايو يو أس أس فلوريدا” كانت قد دخلت البحر الأحمر في نوفمبر، وهي قادرة على حمل 154 صاروخ توماهوك.

وأشارت إلى أن أربع طائرات من طراز تايفون تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني شاركت في الضربات، باستهداف هدفين للحوثيين، حيث حلقت من قاعدة أكروتيري في قبرص. وشملت الأهداف مواقع إطلاق طائرات مسيرة، ومطار في عبس استخدم لإطلاق صواريخ كروز وطائرات مسيرة.

وكانت قناة “المسيرة” التابعة لمليشيا الحوثي قد تحدثت أن “طائرات العدوان الأمريكي البريطاني استهدفت بأربع غارات قاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة صنعاء”.

وأشارت الى استهداف ضربات أخرى “بمحيط مطار الحديدة ومناطق في مديرية زبيد، ومعسكر كهلان شرقي مدينة صعدة، وجبل الصمع غربي مدينة صعدة، ومنطقة طخية بمديرية مجز، بالإضافة الى مطار تعز ومعسكر اللواء 22 بمديرية التعزية”.

وشملت الضربات وفقا للمسيرة “مطار في عبس بمحافظة حجة”، فيما أكدت تجدد الضربات صباح الجمعة على مطار الحديدة الذي تسيطر عليه المليشيات الحوثية.