أوكسفام: عدد الشهداء اليومي بغزة يفوق قتلى الصراعات الكبرى في القرن الـ21

الجمعة 12 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قالت منظمة أوكسفام الخيرية الدولية البريطانية، الخميس 11 جانفي، إنّ نحو 250 شخصا يُقتلون يوميا جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة، ما يعتبر العدد الأعلى بين قتلى الصراعات الكبرى في القرن الـ21.

جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة ومقرّها بريطانيا، في معرض تقييمها للمستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة وإسرائيل مع اقتراب اليوم المئة من الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وشدّد البيان على أنّ “الجيش الإسرائيلي يقتل في المتوسط ​​250 فلسطينيا يوميا في غزة، وهو ما يتجاوز بشكل كبير متوسط ​​معدّل القتلى في الهجمات الكبرى في السنوات الأخيرة”.

وأضاف أنّ عدد القتلى يبلغ في المتوسط ​​96.5 في سوريا، و51.6 في السودان، و50.8 في العراق، و43.9 في أوكرانيا، و23.8 في أفغانستان، و15.8 في اليمن.

وذكر البيان أنّ “حياة الناس في غزة معرّضة للخطر ليس فقط من القصف الإسرائيلي لكن أيضا من الجوع والأمراض والبرد، وأنّ 10% فقط من كمية الغذاء المطلوبة تدخل غزة”.

كما يفتقر القطاع الفلسطيني -حسب البيان- إلى مواد أساسية من الأغطية والماء الساخن والوقود. وأرفقت البيان كلمة لمديرة منظمة أوكسفام للشرق الأوسط سالي أبي خليل، شدّدت فيها على أنّ “أهل غزة يواجهون مجاعة نتيجة الهجمات الإسرائيلية المتواصلة منذ نحو 100 يوم”.