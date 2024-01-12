جرائمه تعرّض أمن المنطقة للخطر.. العاهل الأردني يحذّر من استمرار العدوان الإسرائيلي..تفاصيل

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حذر الأردن اليوم الجمعة، من أن عجز المجتمع الدولي عن لجم التطرف الإسرائيلي ووقف جرائم الحرب البشعة التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني في غزة، أتاح للكيان المحتل الإمعان في عدوانه وتعريض أمن المنطقة برمتها للخطر.
وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية، قال وزير الخارجية أيمن الصفدي إن الاحتلال الإسرائيلي يدفع المنطقة برمتها نحو المزيد من الصراع والتوتر والحروب من خلال الاستمرار في عدوانه الغاشم على غزة.
وأمس الخميس، بحث عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التطورات الخطيرة في قطاع غزة وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار. وأكد الملك عبد الله، الدور المحوري لمنظمات الأمم المتحدة في الاستجابة الإنسانية في غزة، وإيصال المساعدات الإغاثية في ظل الظروف الصعبة في القطاع. وشدّد على موقف المملكة الرافض لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وضرورة التصدي لهذه المحاولات، وتمكين الغزيين من العودة إلى بيوتهم.
وحذر الملك الأردني من التبعات الكارثية لتوسيع دائرة الصراع لتمتد إلى الإقليم، داعيا المجتمع الدولي إلى الالتفات إلى التصعيد الخطير ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.
وتتزامن تصريحات العاهل الأردني مع بدء محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع المرتبطة بالدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي متهمة إياه بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.