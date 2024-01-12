طبول الحرب تهوي بسوق الأسهم الإماراتية

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أغلقت أسواق الأسهم في الإمارات على انخفاض الجمعة وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط مع شن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن.
وفي أبوظبي، انخفض المؤشر 0.5%، لينهي سلسلة مكاسب استمرت خمس جلسات، في حين بلغت المكاسب الأسبوعية أعلى مستوى في شهرين.
وانخفض سهم العالمية القابضة 0.7%، وخسر سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات اثنين في المئة، وهو أكبر انخفاض في أكثر من شهرين.
وأنهى مؤشر دبي القياسي الجلسة متراجعا 0.3%، لتستمر سلسلة خسائر الجلسات السابقة مع دخول جميع القطاعات تقريبا المنطقة السلبية، في حين ارتفع 0.4% على أساس أسبوعي.
وخسر سهم شركة سالك للتعرفة المرورية 1.5%، وتراجع سهم مجموعة تيكوم 1.4%. ونفذت طائرات حربية وسفن وغواصات أمريكية وبريطانية ضربات في أنحاء اليمن أثناء ساعات الليل ردا على هجمات حركة الحوثي على السفن في البحر الأحمر، وهو ما يمثل اتساعا في نطاق الصراع الإقليمي الذي أشعلته العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
ويقول خبراء ماليون إن المؤشر الرئيسي شهد بعض التصحيحات في الأسعار بعد تفاعل المتعاملين مع التوترات الجيوسياسية المتزايدة، مشيرين إلى إمكانية استمرارهم في رؤية بعض المخاطر، ما يمكن أن ينجر عنها تراجعات أخرى.