مئات الآلاف يتظاهرون في عدة مدن يمنية تضامنا مع غزة ومنددين بجرائم الاحتلال الإسرائيلي

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تظاهر يمنيون غاضبون عقب صلاة الجمعة 12 جانفي، في عدد من المدن اليمنية تنديدا وتضامنًا مع غزة، الذي تتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر منذ 7 أكتوبر الماضي.
وتدفّقت سيول المتظاهرين (بمئات الآلاف) إلى ميادين التظاهرات رافعين الأعلام اليمنية والفلسطينية، ومردّدين هتافات: داعمة للمقاومة الفلسطينية ومنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وشملت التظاهرات التي احتشد فيها المتظاهرون بالآلاف من المواطنين في عدد من المحافظات اليمنية تعز، مأرب، أبين، صنعاء، الحديدة، حجة، ريمة، وصعدة، للتعبير عن تضامنهم مع قطاع غزة. وهتف المحتجون بشعارات داعمة للمقاومة الفلسطينية، منددة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها العدوان الصهيوني بحق أبناء قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أشهر .
وطالب المتظاهرون بموقف عربي وإسلامي صارم تجاه العدوان الإسرائيلي وتنفيذ قرارات القمة العربية والإسلامية وكسر الحصار عن غزة، مستنكرين موقف المجتمع الدولي المتخاذل تجاه ما يحدث في غزة.