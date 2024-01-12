عاجل .. تجدد الغارات الأمريكية والبريطانية على مواقع للحوثيين بالحديدة

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كشفت مصادر محلية في الحديدة عن سماع دوي انفجارات عنيفة في هذه الاثناء واصوات تحليق لطائرات حربية أمريكية .
وأشارت المصادر لـ" مارب برس " ان احد الانفجارات استهدفت المطار العسكري بالقرب من محيط مطار الحديدة وان الغارات الامريكية والبريطانية تجددت قبل قليل.