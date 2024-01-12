عاجل ..اعلان بريطاني عن هجوم جديد للحوثيين في خليج عدن وشركات الشحن تعلن عن تدابير عاجلة و اضطرارية

الجمعة 12 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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في تصعيد جديد للحوثيين ..كشفت شركة اميري البريطانية للأمن البحري عن سقوط صاروخ على بعد 500 متر من سفينة في جنوب شرق خليج عدن كانت تحمل شحنة نفط روسيا.

وطالبت القوات المتعددة الجنسيات كافة شركات الشحن بالابتعاد وعدم تسيير السفن عبر مضيق باب المندب بعد الضربات التي وجهت للحوثيين حيث أعلنت العديد من الشركات .ومن ابرزها شركة "هافنيا "وقف كل السفن المتجهة الى مضيق باب المندب أو القريبة منه كما أعلنت رابطة ناقلات النفط أن التحالف الدولي طلب تجنب مرور السفن عبر مضيق باب المندب أو بالقرب منه لعدة أيام .

وتوعدت وزارة الدفاع الأمريكية بالرد الحازم على أي تصعيد جديد للحوثيين معتبرة أنه لم يتم التسامح مع أي هجمات للميلشيا ضد سفن تجارية وانه سيتم الرد على أي تهديدات لسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية.