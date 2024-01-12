عاجل وزارة الدفاع الأمريكية تعلن النتائج الاولية للضربات العسكرية التي طالت مليشيا الحوثي

الجمعة 12 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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أعلن المتحدث باسم البنتاغون في تصريحات خاصة لقناة الجزيرة ان مؤشراتهم الأولية حول الضربات التي استهدفت ميلشيا الحوثي تقول إن النتائج جيدة جدا.

واضاف قمنا بعملية عسكرية ضد أهداف عسكرية في مناطق سيطرة #الحوثيين

ما زلنا نقيم نتائج ضرباتنا .

ومضى قائلا " آمل أن تكون الرسالة واضحة للحوثيين، وحول الهدف من تلك الضربات

قال متحدث البنتاغون هدفها كان تقليل قدراتهم الصاوخية.

وكشف ان السفن التي استهدفتها مليشيا الحوثي في المنطقة لا علاقة لها بالنزاع الحالي في غزة

-وقال انهم قدموا تحذيرات كثيرة للحوثيين لكنهم لم يستجيبوا وضربة الأمس بعثت رسالة لهم وضربة الأمس بعث رسالة لهم.

وقال انهم يتشاورون مع شركائهم في المنطقة وخارجها" وسنواصل فعل ذلك في المستقبل

ونريد أن نضمن أمن الممرات الملاحية الدولية