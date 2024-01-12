عاجل وزارة الدفاع الأمريكية تعلن النتائج الاولية للضربات العسكرية التي طالت مليشيا الحوثي عاجل..أول رد امريكي على تهديدات زعيم الحوثيين باستهداف المصالح الأمريكية اليمن تتربع ضمن أفضل تسعة مكاتب لشؤون الحجاج اعلان امريكي يكشف حقيقة استعدادات الحوثيين للرد على الضربات الأمريكية والبنتاغون يحذر عاجل : الحكومة اليمنية تعلن موقفها من الضربات الأمريكية التي طالت المليشيات الحوثية وتؤكد على حقها السيادي الكرملين يكشف عن رفض الحوثيين مقترحا تقدم به الرئيس الروسي شخصيا وقوبل بتجاهل إيراني خبير بارز في الشئون الاستراتيجية يحذر من تداعيات كارثية في البحر الأحمر اثر التصعيد المتبادل تعليق قوي لأردوغان بشأن الضربات الأمريكية البريطانية الأخيرة على اليمن الأنظار الليلة صوب الدوحة لمشاهدة حفل ومباراة افتتاح بطولة كأس آسيا (قطر2023) معلومات عن طائرات تايفون البريطانية والأسلحة الأخرى المستخدمة في الضربات الأخيرة على اليمن
أعلن المتحدث باسم البنتاغون في تصريحات خاصة لقناة الجزيرة ان مؤشراتهم الأولية حول الضربات التي استهدفت ميلشيا الحوثي تقول إن النتائج جيدة جدا.
واضاف قمنا بعملية عسكرية ضد أهداف عسكرية في مناطق سيطرة #الحوثيين
ما زلنا نقيم نتائج ضرباتنا .
ومضى قائلا " آمل أن تكون الرسالة واضحة للحوثيين، وحول الهدف من تلك الضربات
قال متحدث البنتاغون هدفها كان تقليل قدراتهم الصاوخية.
وكشف ان السفن التي استهدفتها مليشيا الحوثي في المنطقة لا علاقة لها بالنزاع الحالي في غزة
-وقال انهم قدموا تحذيرات كثيرة للحوثيين لكنهم لم يستجيبوا وضربة الأمس بعثت رسالة لهم وضربة الأمس بعث رسالة لهم.
وقال انهم يتشاورون مع شركائهم في المنطقة وخارجها" وسنواصل فعل ذلك في المستقبل
ونريد أن نضمن أمن الممرات الملاحية الدولية