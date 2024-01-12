عاجل..أول رد امريكي على تهديدات زعيم الحوثيين باستهداف المصالح الأمريكية

الجمعة 12 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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وصف منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي" جون كيربي " تهديدات زعيم مليشيا الحوثي والمجلس السياسي الأعلى للانقلابيين بصنعاء بان كافة المصالح وخطوط الملاحة الامريكية أصبحت أهدافا مشروعة للمليشيا بأنها "سخيفة".

واعتبر " كيبربي " في تصريحات لـ"الجزيرة " – رصدها مأرب برس أن الطرف الوحيد الذي يقوم بالتصعيد وزيادة التوترات هم الحوثيين والولايات المتحدة تتعاطي بشكل جدي جدا مع التزاماتها بالدفاع عن مصالحها وسلامة حركة الملاحة التجارية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وحذر منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جماعة الحوثي وايران من أي تصعيد جديد في البحر الأحمر مؤكدا ان الولايات المتحدة لن تتردد في الرد على أي هجمات جديدة للحوثيين .

كما اعتبر "كيربي" أن الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا في وقت مبكر اليوم تمثل رسالة مبديا تطلعة في أن يكون الحوثيين قد استوعبوا هذه الرسالة وهي ان لا تسامح مع أي اعتداءات تستهدف حركة الملاحة التجارية الدولية في البحر الأحمر .

ولفت الى أن الحوثيين لديهم خياران مواصلة التصعيد وتحمل العواقب الوخيمة او وقف الهجمات على السفن التجارية .