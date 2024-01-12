اليمن تتربع ضمن أفضل تسعة مكاتب لشؤون الحجاج

الجمعة 12 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 380

كرمت قيادة وزارة الحج والعمرة السعودية ممثلة بنائب وزيرها الدكتور عبدالفتاح مشاط، في ختام مؤتمر ومعرض الحج الدولي المنعقد بمدينة جدة، مكتب شؤون حجاج اليمن ضمن أفضل تسعة مكاتب لبعثات حجاج الدول الإسلامية.

وثمن وكيل قطاع الحج والعمرة ونائب رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن، الدكتور مختار الرباش، تكريم وزارة الحج للبعثة اليمنية..مؤكدًا أن مثل هذه الخطوات ستشجع مكاتب شؤون الحجاج على مضاعفة الجهود وبذل المزيد لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل أداء مناسكهم.

على صعيدٍ آخر ،وقعت الوزارة بحضور وزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة، اتفاقية تقديم الخدمات في المشاعر المقدسة لحجاج بلادنا للموسم 1445 هجرية، مع شركة ضيوف البيت، وفقًا للتصنيف النوعي والكمي، وتشمل الاتفاقية خدمات الإعاشة، والتحسين والتطوير في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية الأخرى، كما وقعت الوزارة اتفاقية تعاون مع شركة رواف منى لخدمات الحجاج المتخصصة بتقديم أفضل شركات النقل الحديثة المزودة بكل أدوات الراحة والوسائط الإعلامية.