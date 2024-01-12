عاجل وزارة الدفاع الأمريكية تعلن النتائج الاولية للضربات العسكرية التي طالت مليشيا الحوثي عاجل..أول رد امريكي على تهديدات زعيم الحوثيين باستهداف المصالح الأمريكية اليمن تتربع ضمن أفضل تسعة مكاتب لشؤون الحجاج اعلان امريكي يكشف حقيقة استعدادات الحوثيين للرد على الضربات الأمريكية والبنتاغون يحذر عاجل : الحكومة اليمنية تعلن موقفها من الضربات الأمريكية التي طالت المليشيات الحوثية وتؤكد على حقها السيادي الكرملين يكشف عن رفض الحوثيين مقترحا تقدم به الرئيس الروسي شخصيا وقوبل بتجاهل إيراني خبير بارز في الشئون الاستراتيجية يحذر من تداعيات كارثية في البحر الأحمر اثر التصعيد المتبادل تعليق قوي لأردوغان بشأن الضربات الأمريكية البريطانية الأخيرة على اليمن الأنظار الليلة صوب الدوحة لمشاهدة حفل ومباراة افتتاح بطولة كأس آسيا (قطر2023) معلومات عن طائرات تايفون البريطانية والأسلحة الأخرى المستخدمة في الضربات الأخيرة على اليمن
كرمت قيادة وزارة الحج والعمرة السعودية ممثلة بنائب وزيرها الدكتور عبدالفتاح مشاط، في ختام مؤتمر ومعرض الحج الدولي المنعقد بمدينة جدة، مكتب شؤون حجاج اليمن ضمن أفضل تسعة مكاتب لبعثات حجاج الدول الإسلامية.
وثمن وكيل قطاع الحج والعمرة ونائب رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن، الدكتور مختار الرباش، تكريم وزارة الحج للبعثة اليمنية..مؤكدًا أن مثل هذه الخطوات ستشجع مكاتب شؤون الحجاج على مضاعفة الجهود وبذل المزيد لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل أداء مناسكهم.
على صعيدٍ آخر ،وقعت الوزارة بحضور وزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة، اتفاقية تقديم الخدمات في المشاعر المقدسة لحجاج بلادنا للموسم 1445 هجرية، مع شركة ضيوف البيت، وفقًا للتصنيف النوعي والكمي، وتشمل الاتفاقية خدمات الإعاشة، والتحسين والتطوير في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية الأخرى، كما وقعت الوزارة اتفاقية تعاون مع شركة رواف منى لخدمات الحجاج المتخصصة بتقديم أفضل شركات النقل الحديثة المزودة بكل أدوات الراحة والوسائط الإعلامية.