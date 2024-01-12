عاجل وزارة الدفاع الأمريكية تعلن النتائج الاولية للضربات العسكرية التي طالت مليشيا الحوثي عاجل..أول رد امريكي على تهديدات زعيم الحوثيين باستهداف المصالح الأمريكية اليمن تتربع ضمن أفضل تسعة مكاتب لشؤون الحجاج اعلان امريكي يكشف حقيقة استعدادات الحوثيين للرد على الضربات الأمريكية والبنتاغون يحذر عاجل : الحكومة اليمنية تعلن موقفها من الضربات الأمريكية التي طالت المليشيات الحوثية وتؤكد على حقها السيادي الكرملين يكشف عن رفض الحوثيين مقترحا تقدم به الرئيس الروسي شخصيا وقوبل بتجاهل إيراني خبير بارز في الشئون الاستراتيجية يحذر من تداعيات كارثية في البحر الأحمر اثر التصعيد المتبادل تعليق قوي لأردوغان بشأن الضربات الأمريكية البريطانية الأخيرة على اليمن الأنظار الليلة صوب الدوحة لمشاهدة حفل ومباراة افتتاح بطولة كأس آسيا (قطر2023) معلومات عن طائرات تايفون البريطانية والأسلحة الأخرى المستخدمة في الضربات الأخيرة على اليمن
اكدت وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاغون " عدم وجود أي مؤشرات عن استعدادات للحوثيين في جنوب البحر الأحمر للرد على الضربات العسكرية المباشرة التي وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا لمواقع للميلشيا في ست محافظات شمالية في اليمن.
واعلن متحدث باسم "البنتاغون " انه لم يتم رصد أي مؤشرات عن استعدادات لميلشيا الحوثي لشن هجمات جديدة على القوات الأمريكية في البحر الأحمر محذرا من أي تصعيد طاريء للحوثيين سيقابل برد حازم من الولايات المتحدة التي تحتفظ بحق الرد في حال تعرض قواتها لـأي هجمات محتملة من الميلشيا الموالية لإيران في اليمن.