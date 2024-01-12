اعلان امريكي يكشف حقيقة استعدادات الحوثيين للرد على الضربات الأمريكية والبنتاغون يحذر

الجمعة 12 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 958

اكدت وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاغون " عدم وجود أي مؤشرات عن استعدادات للحوثيين في جنوب البحر الأحمر للرد على الضربات العسكرية المباشرة التي وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا لمواقع للميلشيا في ست محافظات شمالية في اليمن.

واعلن متحدث باسم "البنتاغون " انه لم يتم رصد أي مؤشرات عن استعدادات لميلشيا الحوثي لشن هجمات جديدة على القوات الأمريكية في البحر الأحمر محذرا من أي تصعيد طاريء للحوثيين سيقابل برد حازم من الولايات المتحدة التي تحتفظ بحق الرد في حال تعرض قواتها لـأي هجمات محتملة من الميلشيا الموالية لإيران في اليمن.