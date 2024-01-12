عاجل : الحكومة اليمنية تعلن موقفها من الضربات الأمريكية التي طالت المليشيات الحوثية وتؤكد على حقها السيادي الكرملين يكشف عن رفض الحوثيين مقترحا تقدم به الرئيس الروسي شخصيا وقوبل بتجاهل إيراني خبير بارز في الشئون الاستراتيجية يحذر من تداعيات كارثية في البحر الأحمر اثر التصعيد المتبادل تعليق قوي لأردوغان بشأن الضربات الأمريكية البريطانية الأخيرة على اليمن الأنظار الليلة صوب الدوحة لمشاهدة حفل ومباراة افتتاح بطولة كأس آسيا (قطر2023) معلومات عن طائرات تايفون البريطانية والأسلحة الأخرى المستخدمة في الضربات الأخيرة على اليمن تعرف على صواريخ ''توماهوك'' التي استخدمتها امريكا في ضرب اليمن.. ''تحليق منخفض وقوة انفجارية عالية'' رصد لأبرز ردود الفعل على الغارات الامريكية البريطانية في اليمن.. والسعودية تعلن موقفها متحدث الحوثيين يكشف عدد القتلى والمصابين في 73 غارة امريكية بريطانية على اليمن أزمة وقود جديدة ''مفتعلة'' في اليمن
أكدت مصادر في "الكرملين " الروسي أن قيادة جماعة الحوثي رفضت مرارا طلبا روسيا بوقف استهداف حركة الشحن الدولية عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وأشارت المصادر الى أن الرئاسة الروسية تدخلت عدة مرات وطالبت عبر قنوات اتصال مباشرة مع قيادة جماعة الحوثي بوقف الميلشيا الموالية لإيران تصعيدها العسكري في جنوب البجر الأحمر والتوقف التام عن استهداف حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب .
ولفتت المصادر الى أن "الكرملين" طلب من إيران التدخل لوقف تصعيد الحوثيين في جنوب البحر الأحمر كون هذا التصعيد سيتسبب باضرار لحركة الملاحة الدولية لكن مساعي الرئاسة الروسية قوبلت بالتجاهل ولم يتم التجاوب معها .
من جهة أخرى طالب مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة لمناقشة التطورات المتصاعدة في البحر الأحمر عقب الضربات العسكرية التي وجهتها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا للحوثيين في اليمن .