الكرملين يكشف عن رفض الحوثيين مقترحا تقدم به الرئيس الروسي شخصيا وقوبل بتجاهل إيراني

الجمعة 12 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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أكدت مصادر في "الكرملين " الروسي أن قيادة جماعة الحوثي رفضت مرارا طلبا روسيا بوقف استهداف حركة الشحن الدولية عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأشارت المصادر الى أن الرئاسة الروسية تدخلت عدة مرات وطالبت عبر قنوات اتصال مباشرة مع قيادة جماعة الحوثي بوقف الميلشيا الموالية لإيران تصعيدها العسكري في جنوب البجر الأحمر والتوقف التام عن استهداف حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب .

ولفتت المصادر الى أن "الكرملين" طلب من إيران التدخل لوقف تصعيد الحوثيين في جنوب البحر الأحمر كون هذا التصعيد سيتسبب باضرار لحركة الملاحة الدولية لكن مساعي الرئاسة الروسية قوبلت بالتجاهل ولم يتم التجاوب معها .

من جهة أخرى طالب مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة لمناقشة التطورات المتصاعدة في البحر الأحمر عقب الضربات العسكرية التي وجهتها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا للحوثيين في اليمن .