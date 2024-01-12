خبير بارز في الشئون الاستراتيجية يحذر من تداعيات كارثية في البحر الأحمر اثر التصعيد المتبادل

الجمعة 12 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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حذر كبير الباحثين في مركز الجزيرة للدراسات والبحوث والخبير في الشئون الاستراتيجية " لقاء مكي" من تداعيات كارثية في جنوب البحر الأحمر جراء التصعيد المتبادل بين جماعة الحوثي والولايات المتحدة معتبرا أن تعاقب الرد والرد المضاد بين الجانبين سيتسبب في تصاعد وتيرة التوتر في واحدة من اهم الممرات المائية في العالم .

وأكد "مكي " في مداخلة مطولة على شاشة "الجزيرة" – تابعها مأرب برس- أنه لا يمكن خفض التصعيد في البحر الأحمر في ظل التصاعد الغير مسبوق للهجمات بين الحوثيين والقوات الأمريكية مشيرا الى الأخيرة قامت بقصف زوارق للحوثيين مما اسفر عن مقتل عدد من عناصر الميلشيا قبيل ان تبادر ميلشيا الحوثي بالرد بشن هجوم واسع استهدف سفينتان أمريكية وبريطانية بدفعة من المسيرات والصواريخ البالستية وهو ما دفع الولايات المتحدة وبريطانيا الى شن ضربات على الميلشيا سيعقبها شن الحوثيين لهجمات جديدة للرد على هذه الضربات الامر الذي سيفضي بالضرورة الى المزيد من التعقيد وتصعيد لوتيرة التوتر في البحر الأحمر .

وتوقع كبير الباحثين في مركز الجزيرة للدراسات والبحوث أن تستهدف القوات الامريكية والبريطانية من خلال الضربات الوشيكة الحد من قدرات الميلشيا على شن الهجمات وتهديد سلامة حركة الملاحة الدولية عبر تدمير منصات وقواعد اطلاق الصواريخ والمسيرات ومستودعات الأسلحة .