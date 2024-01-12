تعليق قوي لأردوغان بشأن الضربات الأمريكية البريطانية الأخيرة على اليمن

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وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الهجمات الأمريكية والبريطانية المشتركة على اليمن بأنها تمثل استخداما غير متكافئ للقوة.. قائلا إن إسرائيل أيضا تستخدم مثل هذه القوة غير المتكافئة في فلسطين.
وقال اردوغان أن أمريكا وبريطانيا تحاولان تحويل البحر الأحمر إلى بحر من الدماء.
وفي وقت سابق اليوم قالت القوات الجوية الأميركية في بيان، إنها شنت ضربات ضد 60 هدفا في 16 موقعا تابعا للحوثيين، واستهدفت مراكز قيادة وسيطرة ومخازن ذخيرة وأنظمة إطلاق ومنشآت تصنيع وأنظمة رادار خاصة بالدفاع الجوي.
وأضافت أنه تم إطلاق أكثر من مئة صاروخ موجه بدقة في الضربات على الحوثيين واستخدام طائرات وصواريخ توماهوك أطلقت من السفن والغواصات.
وأعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أن الضربات الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين استهدفت أجهزة رادار وبنى تحتية لمسيرات وصواريخ، في مسعى لإضعاف قدرتهم على مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأضاف أوستن "هذه العملية تستهدف تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على تعريض البحارة للخطر وتهديد التجارة الدولية في أحد أهم الممرات البحرية بالعالم".