رصد لأبرز ردود الفعل على الغارات الامريكية البريطانية في اليمن.. والسعودية تعلن موقفها

الجمعة 12 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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طلبت روسيا عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي لمناقشة الضربات الأمريكية والبريطانية، التي نفذتها ضد أهداف في عدد من المحافظات اليمنية.

وذكرت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة أن "روسيا طلبت من مجلس الأمن الدولي الانعقاد، يوم الجمعة، بخصوص الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن".

إلى ذلك، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الهجمات، وقال في بيان: "ندين بشدّة الهجمات العسكرية، التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا على مدن مختلفة في اليمن".

كما وصف كنعاني الهجمات بأنها انتهاك لسيادة اليمن ووحدة أراضيه والقوانين الدولية.

وأضاف: "هذا الهجوم التعسفي لن يخدم أي هدف سوى تأجيج حالة انعدام الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة".

ودعا المجتمع الدولي إلى "منع انتشار الحرب، وعدم الاستقرار، وانعدام الأمن في المنطقة عبر ردود فعل، وإجراءات مسؤولة".

بدورها، دعت الخارجية السعودية إلى ضبط النفس وتجنُب التصعيد، وأكدت أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر.

وعبُرت الخارجية السعودية عن قلقها جراء التصعيد في البحر الأحمر، والغارات الجوية التي تعرضت لها عدد من المحافظات اليمنية.

وأكدت أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، التي تعد حرية الملاحة فيها مطلبا دوليا لمساسها بمصالح العالم أجمع، حسب البيان السعودي.

من جانبها قالت الخارجية العراقية: ''ندين الهجوم على اليمن وتوسيع نطاق الاستهداف لا يمثل حلاً.''.

اما وزير الخارجية العماني فقال ان الهجوم الأمريكي البريطاني على اليمن يزيد من خطورة الوضع ويتنافى مع توصياتنا.

واضاف: أناشد جميع الأطراف ممارسة ضبط النفس والتركيز على وقف إطلاق النار في غزة.

‏بدوره قال الرئيس التركي أردوغان ان أمريكا وبريطانيا تحاولان تحويل البحر الأحمر إلى بحر من الدماء.

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