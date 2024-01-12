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متحدث الحوثيين يكشف عدد القتلى والمصابين في 73 غارة امريكية بريطانية على اليمن

الجمعة 12 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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اعلن المتحدث العسكري للحوثيين مقتل وإصابة 11 شخصا بالغارات الأمريكية والبريطانية ليل امس.

المتحدث العسكري قال إن العدوان العسكري الأمريكي البريطاني نفذ 73 غارة خلال الساعات الماضية استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وحجة وصعدة وتعز واسفرت عن ارتقاء 5 شهداء واصابة 6 اخرين من القوات المسلحة''.

واضاف: العدوان الأمريكي والبريطاني لن يمر دون رد وسنواصل الهجمات.

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