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أزمة وقود جديدة ''مفتعلة'' في اليمن

الجمعة 12 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص
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قال مواطنون بمحافظة إب لمأرب برس انهم تفاجئوا بازمة مشتقات نفطية صباح اليوم بعد ساعات قليلة من تعرض مواقع في عدة مناطق يمنية لضربات امريكية بريطانية.

واغلقت بعض محطات الوقود ابوابها اليوم الجمعة في مدينة اب وبدأت عشرات السيارات بالتكدس امام المحطات ما ينذر بازمة جديدة مختلقة.

واستغرب موطنون من علاقة الضربات الاخيرة بافتعال ازمة وقود بهذه الصورة المفاجئة.. داعين الجهات المعنية الى التدخل وحل الأزمة قبل أن تبدأ وتتوسع.

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