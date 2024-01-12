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في ساعات الصباح الأولى ..واشنطن ولندن تنفذان تهديدهما وتشنان غارات عنيفة على مواقع الحوثيين في ست محافظات شمالية

الجمعة 12 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- خاص
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شنت الولايات المتحدة وبريطانيا في ساعة مبكرة اليوم عملية عسكرية واسعة استهدفت بقصف جوي وبحري مواقع للحوثيين في ست محافظات هي صنعاء والحديدة وذمار وصعدة وحجه وتعز من ضمنها مواقع الحوثيين بالسواحل الجنوبية ومواقع الردارات ومنصات وقواعد اطلاق الصواريخ والمسيرات ومستودعات للأسلحة .

واستهدفت العملية الامريكية – البريطانية بقصف بحري من بوارج حربية في البحر الأحمر كل من قاعدة الديلمي ومطار صنعاء فيما استهدفت خمس غارات وصواريخ موجهة من البحر مقر القوات البحرية بالحديدة ومواقع ساحلية حولها الحوثيين الى مناطق انطلاق للهجمات الصاروخية وبالمسيرات ومناطق في مديرية زبيد وذلك بالتزامن مع قصف تعرض له مطار تعز ومواقع للحوثيين في منطقة "البرح" ومواقع مواقع للحوثيين بالقرب من منطقة "عبس " بحجة بصواريخ نوع كروز موجهة من البحر وأخرى في محافظة ذمار.

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