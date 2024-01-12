في ساعات الصباح الأولى ..واشنطن ولندن تنفذان تهديدهما وتشنان غارات عنيفة على مواقع الحوثيين في ست محافظات شمالية مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد حُميد يصدر قرارات إدارية الداخلية بمأرب تدشن إنشاء حسابات شخصية لمنتسبي الوزارة المتواجدين في المحافظة نافس 127 ناقدا وأديبا.. الوهايبي يفوز بجائزة في الإمارات أسامة حمدان: لا وجود لمبادرة تتضمن وقف العدوان وخروج حماس من غزة وسط مخاوف من تأثيرات "حرب غزة".. صندوق النقد يقرض الأردن 1.2 مليار دولار غزة.. ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 117 شهيدا الاتحاد الأوروبي يدرس امكانية إطلاق عملية بحرية جديدة في البحر الأحمر فُقد الاتصال بها.. مسلحون يصعدون إلى ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان يقود حملة قانونية ضد الكيان.. تعرف إلى فريق جنوب إفريقيا في محكمة العدل
أصدر مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد/ يحيى علي حُميد قرارات إدارية قضت بتعيين الأخوة التالية أسماؤهم : نص القرارات:
بعد الاطلاع على قانون هيئة الشرطة رقم 15 لسنة 2000 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2002 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الشرطة رقم 15 لسنة 2000 ولما تقتضيه مصلحة العمل يعين كلا من:
قرار رقم( 3 )يعين ملازم1/ عبدالله أحمد محمد محمد حُميد نائب رئيس قسم العمليات بالمنطقة الأمنية الرابعة
قرار رقم( 4 )يعين العقيد/ محمد أحمد سعيد العومري نائب مدير إدارة القيادة والسيطرة
قرار رقم( 5 )يعين المقدم/صدام حميد أحمد الحداد مدير قسم السلام قرار رقم( 6 )يعين الرائد/ محمد قاسم محمد السموعي مدير قسم المدينة
قرار رقم( 7 )تعيين النقيب/ سرية أحمد سعيد اليعري مديرة سجن النساء
قرار رقم (8 ) يعين الملازم1/ محمد محمود العزيزي رئيس قسم الإرشيف بإدارة شؤون الأفراد صادر بالإدارة العامة لشرطة محافظة مأرب الموافق 2024/1/11