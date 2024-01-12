الداخلية بمأرب تدشن إنشاء حسابات شخصية لمنتسبي الوزارة المتواجدين في المحافظة

الجمعة 12 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ خاص

عدد القراءات 147

دشن المكتب المتقدم التابع لوزارة الداخلية بمأرب؛ انشاء حسابات لمنتسبي وزارة الداخلية المتواجدين بالمحافظة وذلك لدى بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي، يأتي هذا الأمر ضمن الاستجابة للتعميم الصادر من الوزارة في نهاية نوفمبر2023،وبناءً على التعميم رقم 6 الصادر من وزارة المالية للعام الماضي.

وقد باشرت اللجنة المكلفة من بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي، أعمالها في المكتب، بحضور مدير عام المكتب المتقدم التابع لوزارة الداخلية بالمحافظة المقدم/ جمال الشَّوَر؛ الذي أكد على ضرورة فتح وإنشاء حسابات من قبل جميع المنتسبين للسلك الأمني ليتسنى لهم استلام رواتبهم بكل سهولة ويسر.

مشيراً إلى أن أن قيادة وزارة الداخلية تبذل جهودا مضنية للإرتقاء بالأعمال الإدارية، وكافة أنظمتها المؤسسية، وفوق هذا تعمل على تحقيق منجزاتها الأمنية، واستتباب الأمن والإستقرار.