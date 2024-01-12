في ساعات الصباح الأولى ..واشنطن ولندن تنفذان تهديدهما وتشنان غارات عنيفة على مواقع الحوثيين في ست محافظات شمالية مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد حُميد يصدر قرارات إدارية الداخلية بمأرب تدشن إنشاء حسابات شخصية لمنتسبي الوزارة المتواجدين في المحافظة نافس 127 ناقدا وأديبا.. الوهايبي يفوز بجائزة في الإمارات أسامة حمدان: لا وجود لمبادرة تتضمن وقف العدوان وخروج حماس من غزة وسط مخاوف من تأثيرات "حرب غزة".. صندوق النقد يقرض الأردن 1.2 مليار دولار غزة.. ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 117 شهيدا الاتحاد الأوروبي يدرس امكانية إطلاق عملية بحرية جديدة في البحر الأحمر فُقد الاتصال بها.. مسلحون يصعدون إلى ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان يقود حملة قانونية ضد الكيان.. تعرف إلى فريق جنوب إفريقيا في محكمة العدل
دشن المكتب المتقدم التابع لوزارة الداخلية بمأرب؛ انشاء حسابات لمنتسبي وزارة الداخلية المتواجدين بالمحافظة وذلك لدى بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي، يأتي هذا الأمر ضمن الاستجابة للتعميم الصادر من الوزارة في نهاية نوفمبر2023،وبناءً على التعميم رقم 6 الصادر من وزارة المالية للعام الماضي.
وقد باشرت اللجنة المكلفة من بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي، أعمالها في المكتب، بحضور مدير عام المكتب المتقدم التابع لوزارة الداخلية بالمحافظة المقدم/ جمال الشَّوَر؛ الذي أكد على ضرورة فتح وإنشاء حسابات من قبل جميع المنتسبين للسلك الأمني ليتسنى لهم استلام رواتبهم بكل سهولة ويسر.
مشيراً إلى أن أن قيادة وزارة الداخلية تبذل جهودا مضنية للإرتقاء بالأعمال الإدارية، وكافة أنظمتها المؤسسية، وفوق هذا تعمل على تحقيق منجزاتها الأمنية، واستتباب الأمن والإستقرار.