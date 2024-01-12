نافس 127 ناقدا وأديبا.. الوهايبي يفوز بجائزة في الإمارات

الجمعة 12 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تسلّم الشاعر التونسي المنصف الوهايبي جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي لسنة 2023، في حفل أقيم بإمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، أوّل أمس الثلاثاء، بحضور الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وحصل المنصف الوهايبي على الجائزة الأولى عن بحثه: “بنية الخطاب الشعري في الشعرية العربية المعاصرة بين الاستعاري والكنائي”.

وشارك في هذه المسابقة أيضا 127 ناقدا وأديبا من 14 بلدا هي؛ تونس، فلسطين، الجزائر، المغرب، مصر، الإمارات، العراق، سوريا، الجزائر، الأردن، اليمن، السعودية، البحرين، موريتانيا، والسودان. وانتظمت هذه الجائزة تحت موضوع “بنية الخطاب الشعري في الشعرية العربية المعاصرة” عنوانا للدورة الثالثة، وتقدّم مكافآت مالية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى حيث ينال الأول 100 ألف درهم إماراتي، فيما يحصل الثاني على 75 ألف درهم، أما الثالث فيحرز 50 ألف درهم.

وكان المنصف المنصف الوهايبي فاز سنة 2020 بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها الرابعة عشرة، في فرع الآداب، عن ديوانه “بالكأس ما قبل الأخيرة”، الصادر عن دار مسكيلياني للنشر، 2019. والمنصف الوهايبي، هو أستاذ جامعي في كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة بسوسة ومتخصّص في الأدب العربي القديم والأدب العربي الحديث والترجمة (عربيّة/فرنسيّة) والنقد،

ويشغل منصب رئيس لجنة الماجستير ورئيس كرسي الأدب التونسي في الكلية، وهو عضو في المجمع العلمي التونسي للعلوم والآداب والفنون “بيت الحكمة”.

وتشمل قائمة أعمال الوهايبي مجموعة من الأعمال العلمية والأدبية، كما ترجم أعمالا عدة من لغات أخرى إلى العربية، ونالت بعض أعماله جوائز أدبية مرموقة، حيث حصد ديوانه الشعري “ميتافيزيقا” على جائزة البنك التّونسي “أبوالقاسم الشّابي” لعام 1999، ونال جائزة الكومار الذهبي في تونس عام 2012 عن رواية “عشيقة آدم” من سلسلة “عيون” المعاصرة.