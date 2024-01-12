أسامة حمدان: لا وجود لمبادرة تتضمن وقف العدوان وخروج حماس من غزة

الجمعة 12 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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نفت حماس ما تمّ تداوله في الإعلام الإسرائيلي بشأن تلقي الاحتلال مقترحا قطريا يقضي بانسحاب قوات الاحتلال من غزة مقابل خروج قادتها من القطاع أيضا.

وقال القيادي أسامة حمدان في مؤتمر صحفي الأربعاء 10 جانفي: “لا مبادرة من هذا النوع، وهذه عملية تضليل وتدليس تمارسها حكومة الاحتلال.. لا نقبل أي مبادرات لا يكون أساسها وقف العدوان الإسرائيلي، والحديث عن خروج المقاومة ومغادرتها غزة هو مجرد وهم”.

وأضاف: “الشعب لم يغادر أرضه، فما بالكم بالمقاومة التي تدافع عن الشعب، الحديث عن خروج المقاومة ومغادرة أرضها وهم، كما أن فكرة نزع سلاح المقاومة ساذجة ولا تنم عن إدراك لحقائق الأمور”.

وأكّد القيادي في حركة المقاومة أن حماس لن تقبل أية مبادرة لا تستجيب لشروطها وفي مقدّمتها وقف العدوان.

وحسب حمدان، فإن ترويج مثل هذه الإشاعات في الإعلام الإسرائيلي غايته تهدئة الشارع الغاضب من حكومة الاحتلال لاسيما عائلات الأسرى. كما قال حمدان إن “تسويق الاحتلال الانتقال للمرحلة الثالثة للحرب هو دعاية كاذبة ومكشوفة”.

نفى القيادي في حركة حماس أسامة حمدان ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية حول مبادرة جديدة قدمتها قطر لإسرائيل تتضمن عرضاً بانسحاب الجيش الإسرائيلي من #غزة مقابل مغادرة قادة حماس القطاع.

وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة “تمر بتحديات ومقتل أحد كبار قادة حركة حماس الفلسطينية (صالح العاروري)، يمكن أن يؤثر عليها”.

وعاد حمدان إلى إدانة جرائم الاحتلال حيث قال: “لم يدع الاحتلال جريمة إلا ارتكبها في انتهاك صارخ للقانون الدولي”.

تطرّق إلى تأثير واشنطن على مساعي وقف العدوان قائلا: “إفشال الإدارة الأمريكية صدور قرار لوقف العدوان يحطم صورتها الأخلاقية المزعومة”.

كما دعا القيادي في حماس محكمة العدل الدولية لعدم الرضوخ للضغوط التي تسعى لها الإدارة الأمريكية. ويُحاكم الاحتلال الخميس أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، بعد شكوى تقدّمت بها ضده دولة جنوب إفريقيا.