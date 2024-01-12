غزة.. ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 117 شهيدا

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أكّد المكتب الإعلامي الحكومى في غزة، الخميس 11 جانفي، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 117 منذ بدء العدوان على قطاع غزة، إثر ارتقاء الصحفيين فؤاد أبو خماش، محمد الثلاثيني، أحمد البدير، شريف عكاشة، وهبة العادلة.
يأتى ارتفاع حصيلة شهداء الصحافة في القطاع، بعد ساعات من إدانة نقابة الصحفيين الفلسطينيين، قرار المحكمة العليا بالكيان رفض طلب رابطة الصحافة الأجنبية للسماح لوسائل الإعلام الدولية بالدخول إلى غزة.
واعتبرت النقابة أنّ القرار إمعان من قبل مؤسسات كيان الاحتلال الأمنية والسياسية والقضائية بمنع حرية الحركة والتنقّل للصحفيين، وانتهاك صارخ لحرية الإعلام، وجريمة في حق الإعلام الدولي والصحفيين الأجانب، وتضاف إلى جرائمها المروّعة في حق الصحفيين الفلسطينيين.
وطالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين المؤسسات الدولية والأممية والاتحاد الدولي للصحفيين، بضرورة الضغط على دولة الاحتلال للسماح للصحفيين بدخول قطاع غزة، من أجل التغطية الإعلامية لجرائم الاحتلال وحرب الإبادة الجماعية التي تشنّها ضد الشعب الفلسطيني.
وبرّرت المحكمة العليا للكيان قرارها بعدم السماح لوسائل الإعلام الدولية بالدخول إلى قطاع غزة، بأنّ وجود الطواقم الصحفية “قد يؤدّي إلى كشف تفاصيل العمليات العسكرية، بما في ذلك مواقع القوات والعناصر بشكل يمكن أن يعرّضهم لخطر حقيقي”.