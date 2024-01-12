الاتحاد الأوروبي يدرس امكانية إطلاق عملية بحرية جديدة في البحر الأحمر

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ذكرت وكالة بلومبيرج في تقرير لها اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية إطلاق عملية بحرية جديدة في البحر الأحمر.
ونقلت وكالة بلومبيرج عن مصادر مسؤولة قولها: “إن الاتحاد الأوروبي سيناقش هذا الأسبوع رغبة أعضائه بتغطية تكاليف العملية وتوفير سفن لها”.
وأقر مجلس الأمن الدولي، في جلسته الأخيرة يوم أمس الأربعاء، قرارًا يدعو الحوثيين إلى التوقف عن هجماتهم في البحر الأحمر وعدم انتهاك القانون الدولي.
تم التصويت على القرار بأغلبية 11 صوتًا، في حين امتنع أربعة أعضاء، بما في ذلك روسيا والصين، عن التصويت.