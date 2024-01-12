فُقد الاتصال بها.. مسلحون يصعدون إلى ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان

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أعلنت وكالتا أمن بحري بريطانيتان “يو كاي أم تي أو” و”أمبري” الخميس، أن مسلّحين صعدوا على متن سفينة في خليج عُمان على مقربة من إيران، مشيرتين إلى فقدان الاتصال بها.
وأشارت “يو كاي أم تي أو” التي تديرها القوات البحرية الملكية إلى أنها تلقت تقريرا من مدير الأمن بـ”سماع أصوات مجهولة عبر الهاتف” مع ربان السفينة.
وقالت شركة “أمبري” لأمن الملاحة البحرية: “صعد على ناقلة سانت نيكولاس للنفط الخام التي ترفع علم جزر مارشال، أربعة أو خمسة أشخاص مسلحين بينما كانت على بعد حوالي 50 ميلا بحريا عن شرق ولاية صحار العُمانية”.
وأضافت الشركة في بيان أن “الناقلة كانت تتحرك بسرعة 11,4 عقدة واستمرت في التحرك بتلك السرعة في مسار ثابت بعد ساعة من وقت الصعود عليها المبلّغ عنه”، لافتة إلى أنه تم وقف نظام التحكم الآلي في الناقلة التي غيّرت وجهتها بندر جاسك في إيران بعد فقدان الاتصال بها”.
وأوضحت أمبري أن المسلحين المشتبه فيهم يرتدون “زيا عسكريا أسود اللون وأقنعة سوداء أقدموا على تغطية كاميرات المراقبة على متن السفينة”، مشيرة إلى الناقلة نفسها قبل تغيير اسمها لوحقت قضائيا سابقا لنقلها نفطا إيرانيا خاضعا للعقوبات صادرته الولايات المتحدة وفرضت عليها غرامة.
وحسب موقع “مارين ترافيك” لرصد حركة الملاحة، انطلقت سفينة “سانت نيكولاس” من ميناء البصرة في جنوب العراق وكانت متجهة إلى تركيا.